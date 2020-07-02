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02 липня 2020, четвер, 09:10 277
Політика 2020-07-02T11:00:02+03:00
Українські Новини
Інвестори "Аркади" планують самозаселитися в готовий будинок у ЖК "Патріотика"

Інвестори "Аркади" планують самозаселитися в готовий будинок у ЖК "Патріотика"

Анна Рудык

Вкладники банку "Аркада", які купили квартири в ЖК "Патріотика" в будинку №26, у п'ятницю 3 червня спробують прорватися в будівлю і самовільно заселитися в своє житло. Про це вони заявили у своєму зверненні до забудовника і представників влади – Президента, мера Києва, правоохоронних органів ін. Крім того, вони попросили інвесторів інших будинків житлового масиву допомогти в їх самозаселенні, а міністра МВС захистити їх від силової розправи з боку "тітушок" "Аркади".

"Через бюрократичні процедури, пов'язані з введенням будинку в експлуатацію, ми зараз поставлені на межу виживання. Більшість з нас втратило роботу через карантин і знаходиться у вкрай складних умовах, і вже не може дозволити собі орендувати житло. Серед нас багато молодих сімей з дітьми, які зараз змушені жити в дуже обмежених умовах, наражаючись на небезпеку зараження. Ми чекаємо заселення більше 2-х років – досить! Ми, інвестори 26 будинку Львівський РК "Патриотика", йдемо самозаселятися в свої куплені квартири! Нам і нашим сім'ям ніде жити! Ми звертаємося до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова! Просимо змусити ТОВ "Будеволюція" і АТ АКБ "Аркада" подати технічну документацію у відповідні інстанції. Також дуже просимо забезпечити безпеку нас і наших сімей від силової розправи, від величезної і посиленої кількості служб неспеціалізованої охорони (титушки від "Аркади"), які присутні на кожному нашому мітингу біля наших будинків в ЖК "Патриотика", - сказано в офіційному зверненні інвесторів "Аркади".

За словами вкладників, на даний момент в ЖК "Патріотика" "заморожено" будівництво 11 будинків. Один з них (№26 "Львівський") готовий на 99%, але введення в експлуатацію постійно відкладається, через що люди не можуть заселитися у свої квартири. В кінці травня ініціативна група інвесторів під КМДА встановила наметове містечко.

Як повідомлялося раніше, в минулий четвер вночі на вкладників "Аркади" під київською мерією група невідомих вчинила напад, зруйнувавши наметове містечко. А наступного дня депутат Київради Ігор Мірошниченко привів під КМДА підлітків і пенсіонерів з плакатами організацій "Стоп Свавіллю" і "Твердиня" для дискредитації мітингу інвесторів. Однак вкладники "Аркади" прогнали їх з Хрещатика, а сам Мірошниченко сховався від них у будівлі КМДА.

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