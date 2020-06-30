Вкладчики "Аркады" обвиняют Мирошниченко в оплате митингов против них, - политолог

Вкладчики банка "Аркада" поймали депутата Киевсовета Игоря Мирошниченко на раздаче денег митингующим перед акцией, которую он проводил вместе с общественными организациями "Стоп Свавіллю" и "Твердыня" в пятницу под КГГА. Об этом написал пост и опубликовал видео у себя в фейсбук политолог и журналист Кирилл Сазонов.

"В пятницу под КГГА произошла одновременно очень смешная и грустная история. Известный борец с застройщиками и депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко (бывший народный, между прочим) привел под КГГА группу подростков и пенсионеров с символикой организаций "Твердыня" и "Стоп Свавіллю". Не успел Мирошниченко произнести пару слов, как к его акции подтянулись инвесторы банка "Аркады", которые разбили рядом палаточный городок. Они активно вмешались в процесс, завладели микрофоном и начали обвинять Мирошниченко в том, что именно он и его проплаченные активисты осуществили рейдерскую атаку на банк "Аркада". До драки, к счастью, не дошло - Мирошниченко спрятался внутри КГГА. А бабушек, студентов и прочих активистов с плакатами инвесторы "Аркады" прогнали прочь. Возмущенные вкладчики рассказывали, что видели, как Мирошниченко незадолго до акции раздавал по 100 грн. этим подросткам и пенсионерам возле Оперного театра", - написал Кирилл Сазонов.

Он подчеркнул, что о заказном характере этих акций говорит участие в них Мирошниченко и дорогостоящая медийная поддержка, в том числе, такими журналистами как Дмитрий Джангиров.

"На некоторых сайтах вышли оперативные и очень похожие новости с практически идентичными заголовками и текстом. Кроме того, блог в поддержку акции написал Дмитрий Джангиров, что тоже повеселило понимающих людей. Интересно другое. При всей своей долгой политической карьере Мирошниченко трудно назвать щедрым олигархом. Значит, акцию и правильные новости оплачивает кто-то другой? Ладно, я позанимаюсь благотворительностью и дам этому щедрому человеку бесплатный совет. Не тратьте деньги на ерунду. Плохое исполнение способно свести к нулю КПД независимо от количества средств и усилий", - отметил политолог.

Ранее правозащитник Маси Найем заявил, что лидеры "Твердыни" (Юрий Федоренко) и "Стоп Свавіллю" (Сергей Северин) дискредитируют общественное движение, в частности, тем, что используют на своих акциях пожилых людей.

"После того, как эти активисты "зашли" в "Комиссию по проверке информации о резонансных объектах строительства" при КГГА, они начали проводить митинги под офисами продаж узкого круга застройщиков, но почему-то не возле действительно скандальных объектов как, например, застройка Протасового Яра. Массовая закупка пенсионерок, которые используются для держания баннеров и заполнения места в палатках. Волны "джинсовых" публикаций в СМИ с откровенно бредовыми заголовками. Слухи в активистской тусовке о том, что с тем-то застройщиком уже сошлись и договорились, его уже не трогаем, идем троллить других. Вся эта история откровенно дурно пахнет, и в самом деле напоминает рэкет", - написал Маси Найем.