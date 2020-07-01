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01 липня 2020, середа, 21:25 6
Судова влада 2020-07-01T23:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні ввели поняття "кримінальний проступок": як і за що каратимуть

В Україні ввели поняття "кримінальний проступок": як і за що каратимуть

Надежда Комендантова
Петро Порошенко, Закон про кримінальні проступки, кримінальний кодекс
Феміда. Фото: прес-служба Мін'юсту
Феміда. Фото: прес-служба Мін'юсту

У Нацполіції приступили до роботи дізнавачів. Тим часом в Україні з 1 липня 2020 вводиться термін "кримінальний проступок". Пов'язано це з набранням чинності відповідного законопроєкту, який вводить таке поняття в Кримінальний кодекс України.

Як пише РБК-Україна, нормативний акт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" був підписаний ще Петром Порошенком у 2019-му.

Таким чином до переліку потрапляють близько ста видів правопорушень з КК України.

Серед них:

  • нанесення легких тілесних ушкоджень, побоїв;
  • негрупове хуліганство;
  • шахрайство на суму 105 тисяч гривень;
  • крадіжка (некваліфікована, негрупова до 105 тисяч);
  • зберігання наркотиків у невеликих кількостях (без збуту);
  • фіктивне підприємництво, яке не завдало серйозних збитків державі.

Розслідуванням проступків будуть займатися дізнавачі замість слідчих. Близько 37 тисяч таких працівників повинні приступити до роботи з 1 липня.

Штрафи за проступки також зросли з 1 липня. Приміром, за просту крадіжку тепер можуть оштрафувати на суму від 17 до 51 тисячі гривень (раніше мінімум був 850 грн).

З повним текстом закону можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко схвалив закон про кримінальні проступки.

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