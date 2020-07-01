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01 липня 2020, середа, 07:42 10
Силові структури 2020-07-01T08:30:01+03:00
Українські Новини
Відсьогодні в Нацполіції приступлять до роботи дізнавачі

Відсьогодні в Нацполіції приступлять до роботи дізнавачі

Валерия Драгомирова
Закон, Нацполіція, дізнавач
Поліція. Фото: Українська правда
Поліція. Фото: Українська правда

З 1 липня 2020 року набирає чинності закон, яким запроваджено досудове розслідування кримінальних проступків-у формі дізнання.

Найбільш поширеними видами кримінальних проступків стануть крадіжки без кваліфікуючих ознак, заподіяння легких тілесних ушкоджень та шахрайства, незаконне поводження з наркотичними засобами без мети збуту тощо.

Згідно з інформацією, досудове розслідування кримінальних проступків-у формі дізнання будуть здійснювати як штатні підрозділи дізнання, так і уповноважені особи інших структурних підрозділів відділів та відділень поліції.

Як повідомляли Українські Новини, Національна поліція хоче закупити 150 спецавтомобілів на 72 млн гривень. У машинах мають бути система кондиціонування, протиугонний пристрій, світлодіодна панель-балка червоно-синього кольору.

Раніше поліція затримала дізнавача бойовиків, брав участь у допитах. Колишній міліціонер, 57-річний житель Донецька, у кінці липня 2014 року вступив до лав незаконних озброєних формувань і працював в "органах дізнання".

 

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