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01 липня 2020, середа, 17:42 11
Силові структури 2020-07-01T18:30:03+03:00
Українські Новини
Із України вигнали "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський". Йому заборонено в'їзд на 23 роки

Із України вигнали "злодія в законі" на прізвисько "Тенго Гальський". Йому заборонено в'їзд на 23 роки

Валерия Драгомирова
Молдован, Депортація, Тенгіз Чарай
"Тенго Гальський". Фото: Нацполиция

Поліція депортувала з України кримінального авторитета Тенгіза Чарая на прізвисько "Тенго Гальський", якого повторно затримали у лютому 2019, із забороною в'їзду на територію України на 23 роки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 1 липня, "злодій в законі" на прізвисько Тенго Гальський" виселений за межі України із забороною в'їзду в Україну на 23 роки...", - йдеться в ньому.

22 листопада 2019 року кримінальний авторитет був затриманий співробітниками управління стратегічних розслідувань в Рівненській області.

Зазначено, що він прямував в столицю й схарактеризував свою поїздку як "дружній візит до старих друзів".

За даними оперативників, кримінальний авторитет їхав до столиці, щоб зустрітися з особами з кримінального середовища і розв'язати питання перерозподілу грошових потоків, отриманих в результаті скоєння майнових злочинів.

За рішенням суду він був поміщений в держустанови "Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні" з подальшим примусовим виселенням.

 

Як повідомляли Українські Новини, 23 листопада поліція знову затримала кримінального авторитета Тенгіза Чарая.Раніше кримінального авторитета на прізвисько "Молдован" виселили з України.

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