Поліція знову затримала кримінального авторитета Тенгіза Чарая на прізвисько "Тенго Гальський" у Рівненській області. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини. "До правоохоронців надійшла інформація про те, що на території України незаконно перебуває "злодій у законі" і найближчим часом збирається їхати до столиці. Встановивши його ймовірний маршрут, правоохоронці провели операцію з його затримання", - сказано в ньому. Так, уночі 22 листопада на трасі "Київ - Чоп", біля міста Корець, поліція затримала "злодія в законі". Зазначається, що надати документи 37-річний громадянин Грузії не зміг, він мав при собі тільки підроблене посвідчення водія. "Тенго Гальський". Фото: поліція Згідно з повідомленням, автомобіль, на якому пересувався Чарай, також мав явні ознаки підроблених номерних агрегатів. Своє перебування в Україні та поїздку до Києва він пояснив візитом до старих друзів. Зараз співробітники управління Державної міграційної служби в Рівненській області склали адміністративний протокол за фактом порушення правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію України. Найближчим часом "Тенго Гальського" буде видворено за межі України. "Тенго Гальський" у 2014 році був "коронований" у Санкт-Петербурзі (Росія) кримінальними авторитетами. Він планував налагодити контроль і перерозподіл грошових потоків, отриманих від незаконних заволодінь, крадіжок, грабежів і розбійних нападів. Під його керівництвом мало діяти злочинне угруповання в Києві. Як повідомляли Українські Новини, вперше "Тенго Гальський" був видворений в 2016 році, через 3 місяці після його появи в Україні. У 2017-2019 роках його знову і знову видворяли за межі держави. Востаннє поліція затримувала кримінального авторитета "Тенго Гальського" в Києві.