Їхав до старих друзів: "Злодій в законі" на прізвисько "Тенго Гальський" затриманий на шляху до Києва

Поліція знову затримала кримінального авторитета Тенгіза Чарая на прізвисько "Тенго Гальський" у Рівненській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"До правоохоронців надійшла інформація про те, що на території України незаконно перебуває "злодій у законі" і найближчим часом збирається їхати до столиці. Встановивши його ймовірний маршрут, правоохоронці провели операцію з його затримання", - сказано в ньому.

Так, уночі 22 листопада на трасі "Київ - Чоп", біля міста Корець, поліція затримала "злодія в законі". Зазначається, що надати документи 37-річний громадянин Грузії не зміг, він мав при собі тільки підроблене посвідчення водія.

"Тенго Гальський". Фото: поліція

Згідно з повідомленням, автомобіль, на якому пересувався Чарай, також мав явні ознаки підроблених номерних агрегатів.

Своє перебування в Україні та поїздку до Києва він пояснив візитом до старих друзів. Зараз співробітники управління Державної міграційної служби в Рівненській області склали адміністративний протокол за фактом порушення правил перебування в Україні та транзитного проїзду через територію України.

Найближчим часом "Тенго Гальського" буде видворено за межі України. "Тенго Гальський" у 2014 році був "коронований" у Санкт-Петербурзі (Росія) кримінальними авторитетами. Він планував налагодити контроль і перерозподіл грошових потоків, отриманих від незаконних заволодінь, крадіжок, грабежів і розбійних нападів. Під його керівництвом мало діяти злочинне угруповання в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, вперше "Тенго Гальський" був видворений в 2016 році, через 3 місяці після його появи в Україні.

У 2017-2019 роках його знову і знову видворяли за межі держави. Востаннє поліція затримувала кримінального авторитета "Тенго Гальського" в Києві.