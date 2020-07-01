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01 липня 2020, середа, 15:28 12
Верховна Рада і партії 2020-07-01T17:15:03+03:00
Українські Новини
Суспільство не зрозуміє перенесення місцевих виборів, – Бойко

Суспільство не зрозуміє перенесення місцевих виборів, – Бойко

Сергій Паламаренко
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, який має найбільший рейтинг довіри серед опозиційних політиків, заявив, що вибори місцевих органів влади переносить не можна.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик зазначив, що ідея перенесення місцевих виборів, які повинні відбутися в жовтні, дійсно може просуватися владою.

"Я думаю, що чим більше буде падати рейтинг правлячої партії та Президента, тим більше буде розмов, що місцеві вибори треба перенести, тому що влада розуміє, що йде до політичного фіаско", - сказав народний депутат.

За словами Бойка, про перенесення не може бути й мови. "Я впевнений, що вибори переносити не можна. Наприклад, в неділю, з дотриманням заходів проти поширення коронавіруса, пройшли вибори президента Польщі. Чому у нас повинні переноситися вибори, з чого б це? Якщо у влади буде бажання "сховатися й утекти", то народ цього просто не зрозуміє", - вважає співголова фракції ОПЗЖ.

Політик також зазначив, що "українське суспільство не сприймає примусового адміністративного поділу громад і територій, яку влада намагається проштовхнути".

"Владі, не цікаво як працюватимуть школи та лікарні. Їй байдуже, чи будуть надаватися людям адміністративні та соціальні послуги. Її цікавить лише контроль над місцевими бюджетами та виборами. Люди це бачить і вони не згодні. Дії влади викликають спротив і обурення на місцях. Виходить, що влада не прискорює децентралізацію, а зриває цю реформу. "Опозиційна платформа - За життя" не згодна з такою політикою. Ми виступаємо за повноцінний розвиток місцевого самоврядування. Це питання не повинне підлаштовуватися під вибори", - сказав Бойко.

Нагадаємо, згідно з даними останніх соцопитувань "Центру Разумкова", рейтинг "Слуг народу" стрімко падає. За 2 місяці партія влади втратила більше 10%. Натомість зростає підтримка ОПЗЖ, яка посідає впевнене 2-е місце. За найбільшу опозиційну політсилу готові проголосувати майже 22% виборців.

Що ж стосується президентських рейтингів, то співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко з рівнем підтримки в 20% впевнено виходить у 2-й тур.

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