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14 січня 2020, вівторок, 10:05 7
Життя 2020-01-14T12:32:09+02:00
Українські Новини
Від сьогодні Microsoft припиняє підтримку Windows 7

Від сьогодні Microsoft припиняє підтримку Windows 7

Анна Рудык
Microsoft, Windows 10, Windows 7
Microsoft. Фото: pixabay
Microsoft. Фото: pixabay

З сьогоднішнього дня, 14 січня, компанія Microsoft зупиняє обслуговування операційної системи Windows 7. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Так, повідомляється, що компанія завершує підтримку Windows 7 десять років потому.

"Після 10 років підтримка Windows 7 завершується 14 січня 2020 року", - заявили в компанії.

Після цього користувачі не зможуть звернутися в технічну підтримку, оновлювати, а, отже, стануть піддаватися підвищеній загрозі атаки вірусів.

Також в Microsoft нагадали, що операційна система Windows 7 була розроблена більше десяти років тому і вже не може відповідати сучасним вимогам безпеки.

Користувачам Windows 7 порадили оновити пристрої до Windows 10. При розробці Windows 10 проблем кібербезпеки приділялася особлива увага, тому система повинна ефективно захищати від ускладнених кіберзагроз.

Як повідомляли Українські Новини, на Tesla, Apple і Microsoft подали в суд і звинувачують у загибелі дітей в шахтах Конго.

Раніше Microsoft офіційно попрощалася з Windows 8.

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