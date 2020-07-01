Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою

Сьогодні трудовий колектив харківського держпідприємства "Електроважмаш" знову звернувся за допомогою до вищого керівництва країни і регіональної влади. У листі на ім'я Президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і голови ФДМУ Дмитра Сенниченка зазначено, що працівники заводу не отримали відповіді на своє попереднє звернення.

Заводчани називають стан справ на заводі надскладним і критичним.

"З 25 червня робота заводу фактично заблокована – на підприємстві відсутня офіційно призначена керуючим органом (ФДМУ) в. о. генерального директора або інша особа, яка має право здійснювати господарські та інші дії, необхідні для забезпечення функціонування підприємства", - зазначено в документі за підписом голови профспілкової організації "Електроважмашу". Він також звертає увагу адресатів листа на те, що діяльність підприємства зупинена, оскільки "Харківводоканал" вчора перекрив "Електроважмашу" доступ до каналізації за борги, які керівництво заводу не гасило ще з минулого року.

"Просимо вас втрутитися і вирішити нагальні питання. Не залишайтеся байдужими до долі "Електроважмашу", його трудового колективу, і користуючись владою, яку Вам дав народ України, підтримайте і збережіть для нас і для нашої держави рідне нам підприємство", - сказано у зверненні на ім'я Зеленського, Шмигаля і голови ФДМУ.

Листи подібного змісту також спрямовані заводчанам голові Харківської обладміністрації Олексію Кучеру та меру міста Геннадію Кернесу. У листі на ім'я Кернеса працівники "Електроважмашу", зокрема, дякують йому за "високу оцінку роботи і досягнень" своїх колег, які щорічно отримують заохочення (грамоти, відзнаки) від міської влади.

Раніше повідомлялося, що через неефективну роботу нині відстороненого від посади і близького до голови ФДМУ в. о. генерального директора "Електроважмашу" Віктора Бусько, підприємство має 1,1 млрд боргів перед постачальниками та іншими кредиторами. Розпорядженням заступника директора по виробництву від 22.06.2020 р. підприємство фактично зупинено через неможливість виконати виробничу програму червня. Робітники масово звільняються, посилаючись у заявах на серйозні порушення трудового договору адміністрацією "Електроважмашу".