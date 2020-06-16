Протеже руководства ФГИУ довел до банкротства "Электротяжмаш", - СМИ

Генеральный директор "Электротяжмаша", пользуясь покровительством назначившего его руководства Фонд государственного имущества Украины, довел это стратегическое промышленное предприятие до банкротства. Такой вывод делает РБК Украина, анализируя сегодняшние события на заводе. Напомним, что сегодня в Харькове правоохранители пришли с обыском на "Электротяжмаш" и вручили подозрение в совершении преступлений нынешнему генеральному директору госпредприятия Виктору Бусько, а также его заместителю. В главном управлении Национальной полиции сообщают, что следственные действия на "Электротяжмаше" проводят СБУ и прокуратура, а уголовное производство открыто по статье 191 УК Украины — присвоение и растрата государственных средств, причем в особо крупных размерах. В официальном сообщении прокуратуры Харьковской области говорится: "Нанесенный государству ущерб только от продажи 2 тягловых агрегатов составила более 1 млн грн".

СМИ уже писали, что "Электротяжмаш" задолжал более 1 млрд грн контрагентам, кредиторам и сотрудникам. Его счета заблокированы, растет задолженность по зарплате, рабочие увольняются. Предприятие получает одно за другим предупреждения об отключении электричества и воды, и может остановиться навсегда в любую минуту.

По мнению автора статьи на РБК-Украина, в катастрофическом положении дел на заводе виноваты Виктор Бусько, нынешний и.о. гендиректора "Электротяжмаша", и его киевские покровители из Фонда государственного имущества Украины. "Бусько считают человеком, приближенным к главе Фонда Дмитрию Сенниченко и его заместителю Сергею Игнатовскому. Как известно, "Электотяжмаш" после увольнения предыдущего гендиректор возглавил Николай Корнейчук, заместитель по производству. Но буквально через пять дней его уволили решением Фонда госимущества: вышеупомянутый Сергей Игнатовский подписал приказ ФГИУ №1201, и новым "и.о." стал Виктор Бусько. В свою очередь, Сенниченко заявил, что предприятие может быть продано уже в первой половине 2020 г., тем самым дав старт "большой приватизации". Но потом сказал, что приватизация "Электротяжмаша" потребует долгого времени".

В бизнес-сообществе давно открыто говорят, что Сергей Игнатовский c ведома и разрешения Дмитрия Сенниченко усаживает в руководящие кресла государственных предприятий небрезгливых менеджеров, которые готовы планомерно обесценивать эти активы с прицелом на то, чтобы потом при приватизации правильные покупатели купили их за бесценок. "Устав подчиненных Фонду предприятий предполагает блокирующие права управляющих от Фонда. Будь то набсовет или члены правления. Они получают право заблокировать любое решение правления компании, остановить действие контракта, финансовые платежи. То есть, полностью парализовать деятельность предприятия", — рассказывал журналистам один из менеджеров госпредприятия, подведомственного Фонду. А известный экономический журналист Сергей Лямец пишет: "С сентября 2019 года он (Сенниченко) управляет сотнями государственных предприятий, делая вид, что готовит их к продаже. А большие предприятия не продаются. На них уже сидят хозяева, не заплатившие за эти предприятия ни копейки в бюджет. Руководителями этих предприятий без конкурса ставят странных людей, и те осваивают схемы.".

Экономический эксперт, народный депутат 4 созыва, бывший советник премьера Ющенко Владимир Цибулько считает, что в случае "Электротяжмаша" налицо факт именно такой схемы – умышленного доведения промышленного гиганта до банкротства. "Кабинет Министров Украины остановил "большую" приватизацию, а это закономерно должно означать повышение требований к качеству работы руководителей крупных госпредприятий. Вместо этого руководители ФГИУ и их эмиссары на "Электротяжмаше" ускоренными темпами добивают предприятие. Наверное, таким и должен быть сценарий управляемого банкротства – контролируемой передачи актива заинтересованным сторонам по цене металлолома". А политические эксперты надеются на то, что в преддверии грядущих выборов украинские политики проявят дальновидность. И просят их не медлить: "Будет ли еще работать "Электротяжмаш", когда власть начнет наводить порядок не только на госпредприятиях, но и в самом ФГИУ? Если немногие ответственные политики в украинском истеблишменте не поторопятся, вполне возможно, что спасать будет уже нечего".