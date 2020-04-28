Бутылка с бензином в окно: на Киевщине журналисту сделали "предупреждение"

Разбили окно и бросили в дом бутылку с бензином, а еще - облили бензином двери - так общественном активисту и журналисту из Тетиева Киевской области Игорю Савлуку решили "посоветовать" "не лезть не в свои дела".

Комментарий НСЖУ Игорь Сувлук дает после того, как следует из местного отделения полиции. А за несколько часов до этого он ездил "на разговор" в Управление полиции в Киев, где его заверили, что нападение на него - под контролем.

Инцидент, как считает Игорь, произошел из-за постоянных конфликтов с городским головой Тетиева. Игорь Савлук активно освещает деятельность местной власти в группе "Тетиевская правда" в соцсети "Фейсбук", на собственном youtube-канале, сотрудничает и с белоцерковским "Channel45".

"Это уже второй случай, когда мне разбили окно. Первый был еще где-то в 2015 году. Тогда мэр выпустил за средства бюджета буклет со своим "отчетом", в котором было подано недостоверную информацию. Например, написано, что отремонтировали улицу. А я с камерой пошел туда и просто спросил людей, видят ли они ремонт. Соответственно, сделал сюжет, где люди возмущались, что никакого ремонта не было. После этого вечером в окно влетел камень", - говорит Игорь Савлук.

В последнее время журналист постоянно делает сюжеты о том, как в Тетиев свозится мусор аж из Львова. Этому есть доказательства даже в полиции, которая останавливала и арестовывала фуры из Львовщины. Но положить конец бесчинствам не удается, как говорит Игорь Савлук, "из-за договоренности городского головы с прокурором Белоцерковского района". Несколько дней назад он нашел подтверждение своим предположениям, когда снял на видео дружеский "разговор" с участием должностных лиц.

"Я увидел во дворе военкомата автомобиль мэра. А поскольку он постоянно избегает встреч со мной, то пошел посмотреть. Сразу включил камеру на мобильном телефоне. И наткнулся на такую ​​картину: мэр, его заместитель, два прокурора и военный комиссар сидят за столом ... Говорю: "вы что здесь, коронавирус прогоняете?" Мэр начал у меня вырывать телефон, догонять ... Я успел вскочить в машину. Но понял, что так просто это не закончится, потому жене сказал забирать документы и технику и мы поехали из города. А как вернулись - увидели разбитое окно. Разбили ночью с пятницы на субботу...", - комментирует Игорь Савлук.

Активист добавляет: после этого ему позвонили с незнакомого номера и посоветовали "прекратить заниматься тем, чем занимаешься. Потому в следующий раз будет "зажигательно", - дословно передает активист. То есть, говорит, на этот раз предупредили.

Полиция открыла производство по ч.1 ст.347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины. По информации отдела коммуникации полиции Киевской области на месте происшествия эксперты обнаружили и изъяли камень, полипропиленовую бутылку объемом 1,5 л, частично заполненную жидкостью с резким запахом бензина.

Журналист Игорь Савлук верит, что делом таки будут заниматься, а вот дойдет оно до суда - неизвестно.

"Мне не важно, чтобы нашли исполнителя. Главное, чтобы ответил заказчик. Мы уже обратились и к народным депутатам ... Надо дать этому делу огласку", - говорит он.

НСЖУ обратилась за комментарием к мэру Тетиева Руслану Майструку, но в горсовете сообщили, что он не может говорить с журналистом и "неизвестно, когда освободится".