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30 червня 2020, вівторок, 14:15 5
Верховна Рада і партії 2020-06-30T14:45:01+03:00
Українські Новини
Замість допомоги людям влада хоче підвищити собі зарплати, – Бойко

Замість допомоги людям влада хоче підвищити собі зарплати, – Бойко

Ірина Дорофейчук
Юрій Бойко, ОПЗЖ, Зарплатня чиновників
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова парламентської фракції "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко, рейтинг якого виріс у 2 рази останнім часом, заявив, що на тлі економічної кризи через пандемію коронавірусу, сильної повені в західних областях України та інших гострих соціальних проблем Верховна Рада має намір розглядати підвищення заробітної плати державним чиновникам.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Парламент ніби живе окремим від країни життям. В порядку денному немає жодного з тих питань, які турбують людей. У той же час, питання легалізації грального бізнесу і підвищення зарплат чиновникам намагаються винести на голосування. Ми категорично проти цього та за це голосувати не будемо", - сказав співголова фракції ОПЗЖ.

Юрій Бойко зазначив, що минулого тижня він побував у робочих поїздках в декількох областях, і там люди порушували питання, які дійсно важливі для них.

"Перше – це так звана децентралізація авторства Кабінету міністрів. Штучно перекроїли кордони районів, незважаючи на думку громад, ламаючи їх через коліно. При цьому порушують власні нормативні документи, що приймав уряд", - зазначив політик. 

Друге – закон про освіту. "Він принижує освітян, а сільських дітей фактично позбавляє права на вищу освіту, тому що навчатися у 10-11 класі дитина має право лише у містах де проживає понад 50 тис. населення", -вважає він. 

Третє - питання підтримки промисловців і підприємців. "Обіцянки щодо дешевих кредитів, зменшення податкового тиску залишилися лише на папері", - відмітив Юрій Бойко.

Не менш важливим політик вважає питання ліквідації наслідків повені на заході країни. "Треба розібратися з вирубкою карпатських лісів. Питання потребує надзвичайної реакції всього парламенту. Я бачив на власні очі, як знищуються ліси у Карпатах. Можу з власного досвіду сказати, що найбільших пошкоджень зазнали ліси в Івано-Франківській області. Там були суцільно лисі гори. І винні в цьому мають відповісти за законом", - зауважив Юрій Бойко.

Все, що відбувається сьогодні в Україні за вини влади потребує кардинальної зміни курсу і парламенту, і уряду.

"У нас залишилося 2 пленарних тижні. Ми не маємо права у такій складній ситуації йти на канікули, тому що є надзвичайні речі, які потребують негайного вирішення. Ми повинні зупинити руйнування країни і відправити цей уряд у відставку. Вже зрозуміло, що цей уряд потрібно відправити у відставку, як не спроможний. Управляти країною повинні фахівці, які розуміються на державних питаннях, а не представники шоу-бізнесу, як це було раніше. Сьогодні вся країна чекає від нас рішень", - резюмував співголова фракції ОПЗЖ.

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