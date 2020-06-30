Бойку довіряють більше, ніж Вакарчуку, Порошенку та Тимошенко, – центр Разумкова

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центр Разумкова) повідомив, що серед опозиційних політиків співголові фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді Юрію Бойку довіряють більше, ніж лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку, колишньому Президенту Петру Порошенку та голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, що був проведений з 17 по 24 червня 2020 року.

А саме Юрію Бойку довіряють 22% респондентів, Святославу Вакарчуку - 18%, Петру Порошенку - 17%, Юлії Тимошенко - 14%.

Також якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 20,5% усіх респондентів, або 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос відповідно 14% і 22%, за "Європейську солідарність" - відповідно 10% і 16%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8,5%, за "Громадянську позицію" - відповідно 2% і 3%, за партію "Сила і честь" - відповідно 3% і 3%, за "Опозиційний блок" - відповідно 2% і 2%, за партію "Голос" - відповідно 1,5 % та 2%, за партію Шарія - відповідно 1,5% та 2%, за "Об'єднання "Самопоміч" - відповідно 1% і 2%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 1% і 2%, за ВО "Свобода" - відповідно 1% і 2%, за "Радикальна партія Олега Ляшка" - відповідно 1% і 1%, за кожну з інших партій - менше 1% респондентів.

Дослідження проведено методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2 017 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Зеленського впав на 10%, а у Бойка виріс в 2 рази.

34,6% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, 20% – за Юрія Бойка, 16,1% – за Петра Порошенка на виборах глави держави.