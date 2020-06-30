підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 червня 2020, вівторок, 13:46 8
Суспільство 2020-06-30T14:45:02+03:00
Українські Новини
Бойку довіряють більше, ніж Вакарчуку, Порошенку та Тимошенко, – центр Разумкова

Бойку довіряють більше, ніж Вакарчуку, Порошенку та Тимошенко, – центр Разумкова

Ірина Дорофейчук
Святослав Вакарчук, Центр Разумкова, Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, соцопитування, Петро Порошенко, Рейтинг довіри
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центр Разумкова) повідомив, що серед опозиційних політиків співголові фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді Юрію Бойку довіряють більше, ніж лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку, колишньому Президенту Петру Порошенку та голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування, що був проведений з 17 по 24 червня 2020 року.

А саме Юрію Бойку довіряють 22% респондентів, Святославу Вакарчуку - 18%, Петру Порошенку - 17%, Юлії Тимошенко - 14%.

Також якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала б політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 20,5% усіх респондентів, або 30% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос відповідно 14% і 22%, за "Європейську солідарність" - відповідно 10% і 16%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 6% і 8,5%, за "Громадянську позицію" - відповідно 2% і 3%, за партію "Сила і честь" - відповідно 3% і 3%, за "Опозиційний блок" - відповідно 2% і 2%, за партію "Голос" - відповідно 1,5 % та 2%, за партію Шарія - відповідно 1,5% та 2%, за "Об'єднання "Самопоміч" - відповідно 1% і 2%, за партію "Українська стратегія Гройсмана" - відповідно 1% і 2%, за ВО "Свобода" - відповідно 1% і 2%, за "Радикальна партія Олега Ляшка" - відповідно 1% і 1%, за кожну з інших партій - менше 1% респондентів.

Дослідження проведено методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2 017 респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляли Українські Новини, рейтинг Зеленського впав на 10%, а у Бойка виріс в 2 рази.

34,6% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, 20% – за Юрія Бойка, 16,1% – за Петра Порошенка на виборах глави держави.

Більше новин про: Святослав Вакарчук Центр Разумкова Юлія Тимошенко Юрій Бойко соцопитування Петро Порошенко Рейтинг довіри

Рейтинг Зеленського впав на 10%, а Бойка виріс у 2...
За час карантину Кабміну вдалося скоротити свій "...
Порошенко не з'явиться на допит у ДБР у вівторок, ...
В окрузі №208 Ляшко дав старт виборчій кампанії за...
Після дводенного падіння захворюваність на коронавірус в Києві зросла
У п'яти областях України не виявили коронавірус за минулу добу
Новини
"Запоріжгаз Збут" просить Міненерго не допустити зривів в постачанні природного газу населенню 14:30 Прес-реліз
Львівська область десятий день лідирує за кількістю хворих на коронавірус 14:17
Замість допомоги людям влада хоче підвищити собі зарплати, – Бойко 14:15
Турчинов очолив передвиборчий штаб "Євросолідарності" 14:11
Обмежує свободу вираження поглядів. ЗМІ закликають Раду відхилити законопроєкт про медіа 13:55
більше новин
Турчинов очолив передвиборчий штаб "Євросолідарності" 14:11
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Кличка, Комарницького і Тищенка зловили на "розпилі" 6 млрд гривень при добудові Подільського мосту, — ЗМІ 11:22
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
більше новин
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Рейтинг довіри Зеленському вперше став негативним, — КМІС 15:47
19 населених пунктів залишаються підтопленими, 35 знеструмлені в західних областях 09:46
Негода в Україні: без світла залишилися 103 населених пункти 10:12
більше новин
Захворюваність на коронавірус після триденного падіння знову зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok