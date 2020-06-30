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30 червня 2020, вівторок, 11:17 387
Економіка 2020-06-30T12:45:02+03:00
Українські Новини
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги

"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги

Елизавета Кесельман
Заборгованість, Електроважмаш, КП Харківводоканал, Водовідведення, Сировина
Фото: КП
Фото: КП "Харківводоканал"

Робота ДП "Електроважмаш" зупинена через неможливості виконати виробничу програму червня 2020 р. в силу відсутності видаткових матеріалів і комплектуючих, а також відключення системи водовідведення за борги перед комунальним підприємством "Харківводоканал".

На сайті КП "Харківводоканал" розміщено офіційне повідомлення про причини вимушеного припинення надання послуг водовідведення "Електроважмашу" .

Як зазначили на КП "Харківводоканал", заборгованість "Електроважмашу" за послуги водовідведення станом на 26 червня 2020 р. склала 1 493 961 грн. Зазначена сума утворилася за період з березня 2019 р., і "Харківодоканал" у зв'язку з цим неодноразово попереджав адміністрацію заводу про відключення від послуг водовідведення.

"Ми неодноразово офіційно повідомляли "Електроважмаш" про дану заборгованість, але керівництво підприємства не реагувало і не вживало практичних кроків для погашення боргу. В результаті було прийнято рішення припинити надання послуг водовідведення з 29 червня поточного року. "Харківводоканал" пішов на це вимушено - ми повинні брати до уваги колективні інтереси громади Харкова. Наше комунальне підприємство зобов'язане одержувати грошові кошти від абонентів - юридичних осіб, оскільки ми зобов'язані щоденно надавати послуги водопостачання та водовідведення всьому місту", - повідомили на підприємстві.

Про внутрішньозаводські причини зупинки заводу сказано в розпорядженні № 201-01-06 за підписом Миколи Корнійчука директора "Електроважмашу" по виробництву. У документі сказано: "На сьогодні у виробничій службі та в цехах основного виробництва відсутні предмети заводських замовлень на виробничу програму червня". У зв'язку зі сформованими обставинами керівникам виробничих підрозділів "Електроважмашу" наказано:

- припинити виготовлення продукції, не забезпеченої сировиною;

- деталі та вузли, що класифікуються як незавершене виробництво (продукція на різних стадіях складання), довести до готовності і підготувати до консервації;

- не запускати у виробництво нові партії деталей та вузлів.

Така ситуація з нестачею сировини склалася через величезну заборгованость держпідприємства "Завод "Електроважмаш" перед постачальниками, яка досягла 0,5 млрд. грн. Через це багато постачальників ведуть претензійну роботу в судах.

Незадовго до появи наказу про зупинення та консервації виробництва "Електроважмашу" суд відсторонив його в. о. гендиректора Віктора Бусько, стосовно нього і його заступника ведеться кримінальне провадження за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах. В даний час виконуючий обов'язки керівника підприємства все ще офіційно не призначений.

Експерти вважають, що зупинка "Електроважмашу" загрожує проблемами не тільки для керівництва одного з найбільших промислових підприємств Харкова. "Оргвисновки" можуть бути зроблені щодо голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченко, який пролобіював призначення Бусько керівником заводу, а той довів підприємство до фактичного банкрутства напередодні приватизації. Крім цього, бездіяльність губернатора Харківщини Олексія Кучера створило вибухонебезпечну соціально-економічну ситуацію, яка погіршує перспективи партії "Слуга народу" на осінніх місцевих виборах.

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