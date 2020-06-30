КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу"

Починаючи з 29 червня поточного року, КП "Харківводоканал" змушене припинити надання послуги водовідведення ДП завод "Електроважмаш". Про це йдеться на сайті КП "Харківводоканал".

Як зазначили на КП "Харківводоканал", заборгованість "Електроважмашу" за послуги водовідведення станом на 26 червня 2020 року склала 1 493 961 грн. Зазначена сума утворилася за період з березня 2019 року, і "Харківодоканал" у зв'язку з цим неодноразово попереджав адміністрацію заводу про відключення від послуг водовідведення.

"Ми неодноразово офіційно повідомляли "Електроважмаш" про дану заборгованость, але керівництво підприємства не реагувало і не вживало практичних кроків для погашення боргу. В результаті було прийнято рішення припинити надання послуг водовідведення з 29 червня поточного року. "Харківводоканал" пішов на це вимушено - ми повинні брати до уваги колективні інтереси громади Харкова. Наше комунальне підприємство зобов'язане одержувати грошові кошти від абонентів - юридичних осіб, оскільки ми зобов'язані щоденно надавати послуги водопостачання та водовідведення всьому місту", - повідомили на підприємстві.