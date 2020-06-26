Генпрокуратура закрила справу проти Писарука і Бахматюка, яку раніше незаконно відкрив Касько

Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу Печерського районного суду міста Києва і скасував постанову Першого заступника Генерального прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження, пов’язаного із VAB банком. Це рішення оскарженню не підлягає.

Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедиктова. "25 червня Офіс Генерального прокурора виконав ухвалу суду, оскільки рішення, постанови та ухвали суду підлягають виконанню всіма суб’єктами на всій території України. Стаття 129-1 Конституції України зазначає, що судове рішення є обов’язковим для виконання", - пише Венедиктова на своїй сторінці у Фейсбук.

Рішення прокуратури прокоментував і бізнесмен Олег Бахматюк: "Генеральна прокуратура України нарешті поставила крапку в так званій "справі Писарука і Бахматюка". Було виконано законне рішення Печерського районного суду м.Києва, який визнав незаконною постанову колишнього заступника генпрокурора Каська, який з порушенням вимог КПК і порушенням процесуальних термінів відновив давно розслідувану кількома правоохоронними органами і закриту рішеннями судів справу. Те, що відновлення надуманої справи було невипадковим, було зрозуміло і фаховим експертам, і економічній спільноті, як в Україні, так і закордоном. Фактично це був результат зговору екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана, ексгенпрокурора Руслана Рябошапки та директора НАБУ Артема Ситника, кожен з яких мав свої мотиви знищити мою компанію".

Бізнесмен вважає, що "Генеральна прокуратура зробила великий крок у справі відновлення справедливості щодо компанії, в якій працюють десятки тисяч людей, яка виробляє національний продукт і сплачує значні кошти до бюджету. Рішення про закриття цієї справи дає можливість мені, як акціонеру, вести конструктивний діалог з Фондом гарантування вкладів. Наступний крок має зробити Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зобов’язана скасувати всі процесуальні дії, які були розпочаті на підставі сфабрикованої справи, адже справа закрита, і такі слідчі дії є незаконними. САП зобов’язана виконати законне рішення суду і зупинити терор компанії, яка несла через це економічні збитки".

Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Окрім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.