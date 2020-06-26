Ці "нові обличчя" цинічніші, ніж попередні, - Яхно про голову ДКАУ Усова та обшуках у мерії Одеси

Державне бюро розслідувань (ДБР) і Служба безпеки України (СБУ) продовжують розслідування у справі про розкрадання понад 25 млн грн з бюджетів Миколаївської області та Одеси, до якого може бути причетний нинішній глава Державного космічного агентства (ДКАУ) Володимир Усов. Про це повідомила у своєму Facebook екс-прес-секретар київської прокуратури, журналіст та блогер Олена Яхно.

За її даними, саме в рамках цього кримінального провадження минулого тижня, 23 червня, правоохоронці провели обшуки в офісі та вдома у віце-мера Одеси Павла Вугельмана. "СБУ провела обшук у якогось одеського чиновника, який влаштував схематоз на закупівлю електронних підручників для одеських шкіл на 13 млн грн. Подумаєш, дивина... Але тут є одна примітна деталь! Спільник у цього одеського чиновника – нинішній глава Космічного агентства України Володимир Усов", - заявила Олена Яхно.

З посиланням на одеські ЗМІ журналіст розповіла, що глава ДКАУ Вусів "причетний до розкрадання десятків мільйонів гривень з державного бюджету, а точніше — бюджетів Одеси та Миколаївської області. До речі, депутати різних фракцій зібрали вже близько 100 підписів за його відставку", - написала екс-прес-секретар прокуратури Києва.

Яхно нагадала, що в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну Володимир Усов чесно зізнався, що "ніколи не працював на підприємствах космічної індустрії і не займався політикою, пов'язаною з космічною індустрією", а потім видав фразу: "Космос - це дуже складно. Це навіть складніше, ніж 3D-принтери".

"І дійсно, це складніше, ніж за десятки мільйонів продавати державі PDF-ки підручників, куплені за пару сотень тисяч у ФОПа, які за законом мають надаватися дітям безкоштовно... І це, звичайно ж, складніше, ніж вішати локшину на вуха, що співпрацюєш з провідними світовими комерційними компаніями...", - резюмувала Олена Яхно.

На закінчення журналіст зазначила, що "найстрашніше - те, що ці нові особи і жопи не тільки нулячі, не тільки некомпетентні". "Вони ще більш цинічні, ніж попередні. Мало не забула! І це він підібрав ту саму Клітіну, яку звільнив Криклій. Вона у нього тепер радник", - повідомила Яхно.

Слід зазначити, що після недавніх обшуків в Одеській міськраді ІА УНІАН з посиланням на своє джерело в мерії повідомляло, що "до "схеми" можуть бути причетні керівники ДКАУ, що продали міськраді електронні книги, які були доступні безкоштовно. Зроблено це, за інформацією джерела, через компанію, яку спеціально під угоду з агентства з організації похорону перепрофілювали у постачальника послуг у сфері комп'ютерних технологій".

Нагадаємо, напередодні призначення Володимира Усова головою ДКАУ деякі ЗМІ повідомили, що ще один його стартап - ПП "Гуттенбергз" - через посередника продавав адміністраціям Одеси та Миколаївської області де-юре безкоштовні електронні підручники. За даними СБУ, в 2018-19 рр. посадові особи Миколаївської облради, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та одного з місцевих комунальних підприємств, вступивши в змову з одним з посередників компанії "Гутенбергз", присвоїли понад 20 млн грн бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону.