Украинский космос был и есть, но его может не стать, - глава ГКАУ Усов

Новоназначенный глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Владимир Усов не исключает, что вскоре украинского космоса может не стать вообще, сообщает портал tsn.ua.

Об этом он заявил в интервью Романа Скрипіну на Youtube-канале, комментируя опрос относительно будущего космической отрасли, проведенное в телеграмм-канале SKRYPIN.UA.

"Я свой ответ добавлю, если можно. Мне кажется, что вариант "был, есть и будет", но с большим уточнением: "был, есть и может не стать". Такие риски есть. Из того, что я увидел за четыре месяца, этот вариант является наиболее реалистичным", - сказал Владимир Усов.

Бывший бизнесмен также подтвердил, что никогда ранее не был связан с космической сферой.

"Космос - это такая очень сложная вещь. Это даже сложнее, чем 3D-принтеры. И в гараже несколько человек ракету не соберут. Я никогда не работал на предприятиях космической индустрии и не занимался политикой, связанной с космической индустрией", - сообщил председатель ГКАУ.

Комментируя свой предпринимательский опыт, Усов, в частности, опроверг информацию, что в его компанию с 3D-печати и производства 3D-принтеров Kwambio инвестировали структуры, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем.

"Я был одним из акционеров ("Квамбіо"), пока не начал работать в прекрасном государственном секторе. А до этого я был одним из фаундеров компании, который ее создал. Роман Абрамович не является инвестором Kwambio. Я лично горжусь тем, что мы делали и делаем", - отметил Усов, несмотря на то, что он противоречит открытым данным.

В 2017-м "Квамбіо" получил полмиллиона долларов инвестиций от венчурного фонда Impulse VC, который российские СМИ давно связывают с миллиардером Романом Абрамовичем.

Вместе с тем Владимир Усов признался, что несмотря на все публикации в СМИ, "Квамбіо" никогда не сотрудничало ни с Ілоном Маском, ни с NASA.

"Больше всего о Илона Маска писали, но с Ілоном Маском мы там вообще формально договоров не имели и не работали. Это так новости написали, что "Квамбіо" с Ілоном Маском работал. Мы не работаем с Tesla. NASA официально в Kwambio тоже ничего не заказывало", - рассказал председатель ГКАУ.

Кроме того, он в очередной раз публично заявил, что вроде бы не является фигурантом уголовных дел и расследований.

"Против меня нет ни одного дела, нет обвинений. Компания "Гутенбергз", которая была создана мной с партнерами еще в 2011 году, разрабатывала интерактивные книги и различные приложения для образования, никогда не имела никаких проблем - каких-то подозрений и расследований. Но в ночь до финала конкурса, когда я имел наибольшее количество баллов, сделали обыски. И в офисе компаний, и у меня дома. Ни после этого, ни до этого никогда в жизни у меня обысков не было. Кроме того, компания, о которой идет речь, никогда не принимала участия в тендерах, о которых идет речь. Она является разработчиком, но не продает систему на торгах", - заявил Владимир Усов.

Стоит отметить, что эти слова председателя ГКАУ не соответствуют действительности. Следственные действия начались еще в июне прошлого года, уголовное дело №2019150000000437. Правоохранители обнаружили, что должностные лица Николаевской облгосадминистрации и облсовета создали хитрую схему присвоения бюджетных денег на закупках электронных школьных учебников. Хотя доступ к этих учебников вообще должен быть бесплатным.

А посредником "Гутенбергз" в "торгах" выступало ЧП "Электроник Солюшен". В открытых судебных реестрах можно найти постановления николаевского суда, где четко и понятно изложена фабула этого дела. Согласно одному из решений, в ноябре 2019-го суд разрешил арестовать банковские счета компании "Гутенбергз". Примечательно также, что "Гутенбергз" и "Электроник Солюшен" даже в суде пользуются услугами одного защитника.