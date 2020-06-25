підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • У партії Шарія заявили, що поліція прямим текстом пропонує не робити спроби протидії бойовим загонам "Нацкорпусу"
25 червня 2020, четвер, 21:46 283
Політика 2020-06-25T22:15:02+03:00
Українські Новини
У партії Шарія заявили, що поліція прямим текстом пропонує не робити спроби протидії бойовим загонам "Нацкорпу

У партії Шарія заявили, що поліція прямим текстом пропонує не робити спроби протидії бойовим загонам "Нацкорпусу"

Валерия Драгомирова
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Після анонсованої "Національним корпусом" "поїздки в гості" силової групи до місцевого осередку партії Шарія в Запоріжжі, з керівництвом партії зв'язалося керівництво запорізької поліції, запропонувавши не робити які-небудь заходи стосовно захисту людей і партійних офісів. Після відмови поліція організувала блокпости, які затримали на під'їздах до Запоріжжя групи служби охорони партії Шарія. При цьому, бойові загони "Нацкорпусу" безперешкодно пропускали в місто.

Про це заявила у своєму відеоблозі "За що президент нас вбиває?" Ольга Шарій.

"Мені подзвонила голова нашого осередку в Запоріжжі і сказала, що зі мною хоче поговорити представник Нацполіції. Цей представник попросив мене, щоб ми не звозили свою охорону, яку ми збиралися звозити, для того, щоб зупинити напад на осередок... З розмови я зрозуміла і сказала йому це прямо, що ви просто хочете, щоб нас не було. Ви хочете, щоб ми не приходили, не приїжджали, сховалися, поки вони (Нацкорпус) прийдуть і будуть громити наш офіс", - заявила вона.

При цьому з відео видно, що перед приїздом загонів "Нацкорпусу" перед будівлею осередку партії Шарія збудований загороджувальний кордон співробітників Нацполіції.

Про затримання "мікроавтобусів з молодими людьми" поліцією під Запоріжжям заявили і в самому "Національному корпусі", конкретизувавши, що мова йде про затримання активістів партії Шарія. Тут не уточнили, чому політична сила повідомляє замість поліції про дії поліції, а також звідки вони володіють такою інформацією. При цьому в "Національному корпусі" заявили про намір провести в Запоріжжі "мирну акцію протесту".

Сьогодні відеоблогер Анатолій Шарій опублікував кілька відеоблогів, в яких повідомив про напади "Нацкорпусу" на офіси та активістів партії Шарія в різних містах України. При цьому він назвав "Національний корпус" "терористичною організацією" і звинуватив в організації "замовлення" особисто парезидента України Володимира Зеленського та главу його Офісу Андрія Єрмака.

Як повідомлялося раніше, після того, як в Житомирі та Черкасах побили представників "Партії Шарія", а в Харкові невідомі намагалися вбити співробітника "Партії Шарія", який вів колону мітингувальників 17 червня у Києві під час акції "Німий президент – не мій президент!".


Про це повідомив лідер партії Анатолій Шарій. Нападники побили активіста партії у дворі його будинку бітами. При цьому, напад відбувся одразу після того, як постраждалий подав заяву в поліцію про погрози його життю з боку місцевих координаторів "Нацкорпусу".

Більше новин про:

Кількість областей, які не відповідають критеріям послаблення карантину, зменшилася
Ще одну область України може затопити: українцям порадили не їхати на відпочинок
Новини
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
У партії Шарія заявили, що поліція прямим текстом пропонує не робити спроби протидії бойовим загонам "Нацкорпусу" 21:46
На ЗНО-2020 не змогли прибути 90% учасників тестування з ОРДЛО 21:27
У чому звинувачують ексміністра інфраструктури Омеляна, якому заборонили виїзд за кордон 21:25
В Одеській області перекривають частину міжнародної траси через повінь 20:48
У ЗНО з математики взяли участь на 34 тис. менше осіб, ніж зареєструвалося 20:42
більше новин
Ми плануємо створення реабілітаційних комплексів для співробітників, які були в зоні АТО, - в.о. голови ДФС Солодченко 17:10
Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов 17:23
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
ПавелКуфтырев.
В Україні активно почали діяти "екорейдери", — ЗМІ 18:49
більше новин
Україна 106-й день на карантині. Що дозволено 08:29
У 32 вчителів на Львівщині виявили COVID-19. Їх не допустили до проведення ЗНО 13:07
Дощі продовжують заливати Карпати: в ДСНС розповіли, де очікують підтоплення 10:26
В Україні третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом 09:47 Карта
За добу хворих на коронавірус у Києві стало на 81 більше. Серед заражених — медики 10:06
більше новин
На ліквідацію наслідків стихії в Західних областях виділили 672 млн гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok