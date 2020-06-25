Після анонсованої "Національним корпусом" "поїздки в гості" силової групи до місцевого осередку партії Шарія в Запоріжжі, з керівництвом партії зв'язалося керівництво запорізької поліції, запропонувавши не робити які-небудь заходи стосовно захисту людей і партійних офісів. Після відмови поліція організувала блокпости, які затримали на під'їздах до Запоріжжя групи служби охорони партії Шарія. При цьому, бойові загони "Нацкорпусу" безперешкодно пропускали в місто.

Про це заявила у своєму відеоблозі "За що президент нас вбиває?" Ольга Шарій.

"Мені подзвонила голова нашого осередку в Запоріжжі і сказала, що зі мною хоче поговорити представник Нацполіції. Цей представник попросив мене, щоб ми не звозили свою охорону, яку ми збиралися звозити, для того, щоб зупинити напад на осередок... З розмови я зрозуміла і сказала йому це прямо, що ви просто хочете, щоб нас не було. Ви хочете, щоб ми не приходили, не приїжджали, сховалися, поки вони (Нацкорпус) прийдуть і будуть громити наш офіс", - заявила вона.

При цьому з відео видно, що перед приїздом загонів "Нацкорпусу" перед будівлею осередку партії Шарія збудований загороджувальний кордон співробітників Нацполіції.

Про затримання "мікроавтобусів з молодими людьми" поліцією під Запоріжжям заявили і в самому "Національному корпусі", конкретизувавши, що мова йде про затримання активістів партії Шарія. Тут не уточнили, чому політична сила повідомляє замість поліції про дії поліції, а також звідки вони володіють такою інформацією. При цьому в "Національному корпусі" заявили про намір провести в Запоріжжі "мирну акцію протесту".

Сьогодні відеоблогер Анатолій Шарій опублікував кілька відеоблогів, в яких повідомив про напади "Нацкорпусу" на офіси та активістів партії Шарія в різних містах України. При цьому він назвав "Національний корпус" "терористичною організацією" і звинуватив в організації "замовлення" особисто парезидента України Володимира Зеленського та главу його Офісу Андрія Єрмака.

Як повідомлялося раніше, після того, як в Житомирі та Черкасах побили представників "Партії Шарія", а в Харкові невідомі намагалися вбити співробітника "Партії Шарія", який вів колону мітингувальників 17 червня у Києві під час акції "Німий президент – не мій президент!".



Про це повідомив лідер партії Анатолій Шарій. Нападники побили активіста партії у дворі його будинку бітами. При цьому, напад відбувся одразу після того, як постраждалий подав заяву в поліцію про погрози його життю з боку місцевих координаторів "Нацкорпусу".