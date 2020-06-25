Помер відомий український хірург Петро Фомін, який розробив нові методи лікування онкології

У той час, як НМУ ім. Богомольця, за словами декана, реформує медосвіту, сьогодні, 25 червня 2020 року, на 81-му році життя помер видатний український учений-хірург, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені А. А. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Хірургія", професор Петро Дмитрович Фомін.

Відомий хірург Фомін розробив і впровадив у практику нові методи операцій пластики стравоходу після механічних ушкоджень, а також розробив нові методи лікування доброякісних і злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту. А також він відомий як хірург, який використовує у своїй практиці електрозварювання м'яких тканин.

Учні Петра Фоміна тепло згадують практику у свого вчителя.

"Унікальний і універсальний хірург, який оперував, поки міг стояти, бо не міг відмовити ні пацієнтам, ні колегам.", - згадує хірурга Ольга Голубовська, головний позаштатний фахівець Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "Інфекційні хвороби", складала у нього іспит на третьому курсі.

Фомін народився 10 вересня 1939 с. Бабеєво Темниківский район Мордовської АРСР в сім'ї працівника. Після закінчення з відзнакою лікувального факультету Томського медичного інституту в 1962 навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії.

Відомий учений-хірург зробив істотний внесок у наукове обґрунтування і розробку нових методів діагностики і лікування в хірургії, особливо доброякісних і злоякісних захворювань стравоходу, шлунково-кишкової кровотечі, жовчовивідних шляхів та інших органів черевної порожнини.

П. Д. Фомін виконував значний обсяг лікувально-консультативної роботи по лінії МОЗ України, він - консультант Медичного управління при Державному управлінні справами, здійснював складні оперативні втручання.

Основними напрямками наукової діяльності П. Д. Фоміна були також різні аспекти вищої медичної освіти в Україні, участь у розробці державних стандартів по вивченню хірургічних дисциплін відповідності з міжнародними стандартами.

Також професор врятував життя відомій співачці Євгенії Власовій.

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