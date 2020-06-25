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25 червня 2020, четвер, 19:57 8
Суспільство 2020-06-25T20:45:23+03:00
Українські Новини
Помер відомий український хірург Петро Фомін, який розробив нові методи лікування онкології

Помер відомий український хірург Петро Фомін, який розробив нові методи лікування онкології

Ольга Фандорина
Онкологія, Хірург, професор, Петро Фомін, НМУ ім. Богомольця
Петро Фомін. Фото: facebook.com/ogolubovska
Петро Фомін. Фото: facebook.com/ogolubovska

У той час, як НМУ ім. Богомольця, за словами декана, реформує медосвіту, сьогодні, 25 червня 2020 року, на 81-му році життя помер видатний український учений-хірург, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені А. А. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Хірургія", професор Петро Дмитрович Фомін.

Відомий хірург Фомін розробив і впровадив у практику нові методи операцій пластики стравоходу після механічних ушкоджень, а також розробив нові методи лікування доброякісних і злоякісних пухлин шлунково-кишкового тракту. А також він відомий як хірург, який використовує у своїй практиці електрозварювання м'яких тканин.

Учні Петра Фоміна тепло згадують практику у свого вчителя.

"Унікальний і універсальний хірург, який оперував, поки міг стояти, бо не міг відмовити ні пацієнтам, ні колегам.", - згадує хірурга Ольга Голубовська, головний позаштатний фахівець Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "Інфекційні хвороби", складала у нього іспит на третьому курсі.

 

Фомін народився 10 вересня 1939 с. Бабеєво Темниківский район Мордовської АРСР в сім'ї працівника. Після закінчення з відзнакою лікувального факультету Томського медичного інституту в 1962 навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії.

Відомий учений-хірург зробив істотний внесок у наукове обґрунтування і розробку нових методів діагностики і лікування в хірургії, особливо доброякісних і злоякісних захворювань стравоходу, шлунково-кишкової кровотечі, жовчовивідних шляхів та інших органів черевної порожнини.

П. Д. Фомін виконував значний обсяг лікувально-консультативної роботи по лінії МОЗ України, він - консультант Медичного управління при Державному управлінні справами, здійснював складні оперативні втручання.

Основними напрямками наукової діяльності П. Д. Фоміна були також різні аспекти вищої медичної освіти в Україні, участь у розробці державних стандартів по вивченню хірургічних дисциплін відповідності з міжнародними стандартами.

Також професор врятував життя відомій співачці Євгенії Власовій.

Раніше "Українські Новини" повідомляли про зловживання лікарями та наживу на онкохворих.

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