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17 серпня 2019, субота, 17:11 17
Силові структури 2019-08-17T19:30:01+03:00
Українські Новини
Лікарі з Інституту раку наживалися на онкохворих, - поліція

Лікарі з Інституту раку наживалися на онкохворих, - поліція

У лікаря Інституту раку вилучили 20 тисяч гривень. Фото: прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції України
У лікаря Інституту раку вилучили 20 тисяч гривень. Фото: прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції України

У Києві викрили групу лікарів в корупційній схемі призначення і видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Вчора, 16 серпня, правоохоронці провели обшуки в службових осіб Національного інституту раку (НІР) МОЗ України.

"Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу в конкурсних процедурах торгів з закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту раку", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що суми хабарів за призначення і видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3000 до 70000 гривень. Суми "відкатів" за перемогу в тендері становили 15 - 20% від загальної вартості укладених угод.

Повідомляється, що під час проведення обшуків було вилучено документацію, яка підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, в службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ і слідчі київської поліції вилучили 20 000 гривень.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.


Як повідомляли Українські Новини, посадові особи Міністерства охорони здоров'я привласнили бюджетні кошти, які були виділені Кабінетом Міністрів України на реконструкцію Національного інституту раку.

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