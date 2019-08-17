Лікарі з Інституту раку наживалися на онкохворих, - поліція

У Києві викрили групу лікарів в корупційній схемі призначення і видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян. Про це повідомляє прес-служба Департаменту захисту економіки Нацполіції України.

Вчора, 16 серпня, правоохоронці провели обшуки в службових осіб Національного інституту раку (НІР) МОЗ України.

"Під час проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факти вимагання та отримання лікарями неправомірної вигоди з громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу в конкурсних процедурах торгів з закупівлі ліків та медикаментів для потреб інституту раку", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що суми хабарів за призначення і видачу безкоштовних медичних препаратів онкохворим громадянам, закуплених для інституту за державні кошти, коливалися від 3000 до 70000 гривень. Суми "відкатів" за перемогу в тендері становили 15 - 20% від загальної вартості укладених угод.

Повідомляється, що під час проведення обшуків було вилучено документацію, яка підтверджує причетність лікарів до протиправної діяльності. Крім того, в службовому кабінеті одного з фігурантів оперативники столичного УЗЕ і слідчі київської поліції вилучили 20 000 гривень.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.



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