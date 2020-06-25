Скандал із залякуванням Супрун: водієм "таємного" авто виявився екорейдер Куфтирьов

Днями колишній міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила про спробу налякати її. До спроб залякати Супрун виявився причетним скандально відомий екорейдер, голова комітету всеукраїнської громадської організації (ГО) "Ліга юристів України" Павло Куфтирьов.

Про це повідомив веб-сайт "24 каналу", посилаючись на Facebook-сторінку Супрун.

"Сьогодні ввечері біля мого будинку невідомий чоловік вкрай зухвало намагався мене сфотографувати, пхаючи телефон мені обличчя. Він поводився дуже нахабно, немов хотів мене налякати", – написала вона.

За її словами, після цього чоловік побіг і сховався в автомобіль, який виїхав з боку офісу глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. Супрун також опублікували фотографії авто та даної людини.

Пізніше активісти впізнали автомобіль, на якому зник чоловік – транспортний засіб належить депутату від ОПЗЖ Суто Мамояну. "Цей автомобіль – Mercedes-Benz G 63 AMG – внесений до декларації про доходи Мамояна за 2019 рік", - повідомив активіст і виконавчий директор організації ARC.ua Станіслав Грещишин.

Тепер же стало відомо, хто був за кермом автомобіля – цією людиною виявився екорейдер Павло Куфтирьов. Саме він доручив своєму охоронцеві підійти і налякати Супрун, а коли їх почали фотографувати він забрав свого підопічного та поїхав.

Як відомо, Куфтирьов неодноразово ставав героєм журналістських розслідувань – його ім'я фігурує в багатьох скандалах пов'язаних зі спробами рейдерських захоплень. Засоби масової інформації пов'язують його з групою "Приват" і Михайлом Кіперманом.