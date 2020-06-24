В Украине активно начали действовать "экорейдеры", — СМИ

Жертвами экологических рейдерских атак так называемых "экорейдеров" и которыми заинтересовались одиозные чиновники различного достоинства стали крупные украинские предприятия, такие как Комплекс Агромарс ("Гавриловские курчата"), а также ряд предприятий, которые сотрудничают с известным брендом "БРСМ-Нафта". Среди тех, кто приложил к этому руку - председатель комитета всеукраинской ОО "Лига юристов Украины" Павел Куфтырев. Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном изданием "Дело".

Издание отмечает, что фамилия этого Куфтырева начала звучать в различных СМИ еще в 2006 году. Тогда сообщалось о попытках рейдерских захватов фармацевтической компании "Дарница", "Киевской фабрики технических бумаг", "Украгрожильебытстрой" и других. Каждый раз со стороны рейдеров в переговорах участвовал Павел Куфтырев, которого СМИ связывают с группой "Приват" и Михаилом Кипперманом.

Сейчас, по данным издания, Куфтырев является советником главы СБУ Ивана Баканова. В программе "Наші гроші" медийщикам удалось заснять, как сотрудник контрразведки СБУ Евгений Сытник посещал "знаменитый" ресторан нардепа из "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр", в котором почти каждый день, несмотря на карантин, встречались представители власти и олигархи, а также и сам Куфтырев.

В статье также указывается, что Куфтырев установил неформальные связи с рядом нардепов, в том числе и вице-спикером ВРУ Русланом Стефанчуком. А ОПГ экорейдеров-"аферистов" сейчас под прикрытием общественной экологической организации "обрабатывает" местных жителей населенного пункта, обещая им крупные выплаты из-за якобы значительного ущерба окружающей среде от предприятия, расположенного неподалеку. Затем волю возмущенного народа легко трансформируют в миллионные или миллиардные иски к этому предприятию.

"Для организации схемы рейдерского давления на предприятия, которые сотрудничают с брендом "БРСМ-Нафта" Куфтырев специально создал общественную организацию "Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии", руководителем которой является Олег Верник", - сказано в публикации.

При этом, как выяснили расследователи, поводом для аферы Куфтырев выбрал пожар, который произошел на нефтебазе в селе Крячки Васильковского района еще в 2015 году (то есть 5 лет назад).

Как сообщало издание, тогда местным жителям пообещали большие деньги, которые можно получить за иски о моральном ущербе. Куфтырев получил беспрецедентное судебное решение об аресте всех активов предприятий, сотрудничающих с брендом "БРСМ-Нафта". Под арест попали даже некоторые предприятия, имеющие схожее название, но никак не связанные с известной сетью автозаправочных комплексов.

Сейчас, по данным издания, Куфтырев в своих "схемах" начал использовать омбудсмена Людмилу Денисову. Так, по заявлению Верника к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, представители Секретариата омбудсмена начали осуществлять мониторинговые визиты на совершенно другую нефтебазу, принадлежащую ООО "БРСМ-Нафта" (которая находится в 100 км от города Василькова), якобы для установления "нарушений прав человека".

Более того, Денисова неоднократно направляла к премьер-министру Украины безосновательные и бездоказательные обращения, на основании которых были выданы поручения о проведении внеплановых проверок органами ГСЧС и экоинспекции, указывается в статье.

"Изучив документы, мы обнаружили, что все проверки, инициированные исключительно Денисовой, были по обращению гражданина Верника, - цитируется в статье адвокат Марина Сахошко, которая защищает компанию "БРСМ-Нафта". - К большому сожалению, госпожа Денисова в оперативном порядке реагирует на обращения Верника, продолжая безосновательные нападки на бизнес".

По данным журналистам, в ближайшее время атаками псевдоэкозащитников могут стать предприятия в Николаевской области.