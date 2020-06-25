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25 червня 2020, четвер, 11:06 7
Медицина 2020-06-25T11:45:01+03:00
Українські Новини
Запровадження в Україні принципу "Болар" призведе до посилення конкуренції на фармринку і зниження цін на ліки

Запровадження в Україні принципу "Болар" призведе до посилення конкуренції на фармринку і зниження цін на ліки

Александр Дмитриенко
Закон, Володимир Зеленський, ліки, генеричні препарати
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Введення в дію в Україні міжнародного принципу "Болар" призведе до посилення конкуренції на фармацевтичному ринку та зниження цін на ліки.

Про це йдеться у публікації "Як ціни на ліки "вилікують" Боларом" на сайті видання РБК.

У публікації йдеться, що у грудні 2018 року уряд затвердив державну стратегію щодо забезпечення населення ліками до 2025 року. Документ передбачає введення "положення Болар" в українське законодавство.

Відповідний законопроект №2429 зареєстровано в листопаді 2019 року, прийнятий парламентом 2 червня як закон і відправлений на підпис президенту Володимиру Зеленському 10 червня.

"У глави держави є 15 днів, щоб підписати документ або повернути його до парламенту з рекомендованими правками. Цей термін спливає на цьому тижні. Навряд чи глава держави готовий виступити проти ініціативи, що дає хороший соціальний, економічний і політичний ефект", - наголошується в публікації.

Згідно з публікацією, в відповідності з прийнятим парламентом нормативним актом дозволяється ввозити запатентовані ліки для досліджень і розробки на їх основі генериків в рамках процесу державної реєстрації. Це дозволить значно прискорити виведення на ринок доступних аналогів. Закон так само можна розглядати як підтримку вітчизняної промисловості й стимул для інвестування в розробку ліків.

"Вводиться в дію міжнародний принцип "Болар", що надає виробникам генеричних ліків можливість займатися розробкою і реєстрацією лікарських засобів до закінчення терміну дії патенту на оригінальний препарат. Таким чином, генеричні ліки, які в кілька разів дешевше оригінальних препаратів, можуть виходити на ринок на 2-3 роки швидше", - пояснила виконавчий директор Спілки українських підприємців Катерина Глазкова.

За її словами, поки що українські виробники можуть починати розробку генерика тільки в той момент, коли дія патентної охорони вичерпано, і коли аналогічні генеричні препарати американських або європейських, навіть індійських виробників вже випускаються на ринок.

"Зараз особливо важливим є збільшення інвестицій у вітчизняне виробництво ліків і усунення штучних бар'єрів, реальна гармонізація зі світовими та європейськими практиками", - підкреслила Катерина Глазкова.

На думку Дмитра Таранчука, директора з правового забезпечення АТ "Фармак", в разі ухвалення закону посилиться конкуренція на ринку, а значить і впадуть ціни на ліки.

"Лікарські препарати-генерики при своїй терапевтичній еквівалентності коштують у рази дешевше, ніж оригінальні лікарські засоби. І з виходом на ринок генерика ціна на оригінальний препарат значно знижується шляхом цінової конкуренції і припинення монополії на ринку, від чого виграє як споживач, так і держава", - сказав він.

За його словами, "це удар по так званій штучній монополії, коли блокують розробку і дослідження генерика під час дії патенту".

"Нерідкі ситуації, коли патент закінчує свою дію, а реєстрації препарату-генерика немає, оскільки генерична компанія ще проводить необхідні дослідження або проходить реєстраційні процедури. Після вступу в силу закону такі випадки стануть винятком із правил", - пояснив Таранчук.

У публікації наголошується, що за оцінкою учасників ринку, обсяг реалізації ліків, захищених патентом в Україні, оцінюється від 2,5 млрд до 5 млрд грн на рік. За найскромнішими прогнозами, економія витрат українців на медикаменти завдяки швидкому надходженню у продаж генериків становитиме щонайменше 2,5 млрд грн. Згідно зі світовою практикою, генерик стоїть на 70-80% дешевше оригінального препарату.

Як повідомляли Українські Новини, перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні призведе до зниження їх вартості на 20-30%

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