Перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні призведе до зниження їх вартості на 20-30%

Перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні призведе до зниження їх вартості на 20-30%.

Про це йдеться у статті «Експортні горизонти для українських ліків» на сайті видання «Економічна правда».

В статті зазначається, ща зараз гостро стоїть і питання переходу до практики, що використовується у ЄС та США, — "принципу Болар".

"Це дозволить українським виробникам починати розробку та реєстрацію генериків до закінчення терміну дії патенту на оригінальний препарат і випускати продукт на внутрішній та міжнародні ринки одразу після закінчення строку патентного захисту. Це стимулюватиме розвиток виробництва та експорту", — заявив партнер ЮК "Правовий альянс" Дмитро Алешко.

За даними асоціації "Виробники ліків України", "принцип Болар" впроваджений у законодавство США, Канади, ЄС.

Він дозволяє конкурувати на ринку ліків і своєчасно виходити на ринок препаратів-генериків без порушень прав інтелектуальної власності на оригінальні ліки.

У статті зазначається, що впровадження "принципу Болар" сприятиме своєчасному виходу на ринок доступних препаратів-генериків і збільшенню інвестицій в розробку генеричних препаратів.

При цьому споживачі заощаджуватимуть 20-30% вартості продукту.

"Це змінить конкурентну позицію вітчизняних виробників щодо виробників з країн, де така поправка існує, що збільшить експортний потенціал країни. Пришвидшення виходу вітчизняних генериків збільшить доступ пацієнтів до сучасних інноваційних лікарських засобів", — прокоментував президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій.

За його словами, запровадження "принципу Болар" позитивно вплине на розширення номенклатури вітчизняними підприємствами. Така зміна дозволить проводити роботи з дослідження та підготовки до процесу реєстрації продукту, що дозволить виходити з генеричними препаратами одразу після закінчення патенту.

При цьому з'явиться можливість виводити генеричні копії на рік-два раніше.

Як повідомляли Українські Новини, великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні.