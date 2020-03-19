підписатися на розсилку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новини
  • Політика
  • Медицина
  • Перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні призведе до зниження їх вартості на 20-30%
19 березня 2020, четвер, 13:15 4
Медицина 2020-03-19T13:30:02+02:00
Українські Новини
Перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні призведе до зниження їх вартості на 20-30%

Перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні призведе до зниження їх вартості на 20-30%

Александр Дмитриенко
Ліки. Фото: pixabay
Ліки. Фото: pixabay

Перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні призведе до зниження їх вартості на 20-30%.

Про це йдеться у статті «Експортні горизонти для українських ліків» на сайті видання «Економічна правда».

В статті зазначається, ща зараз гостро стоїть і питання переходу до практики, що використовується у ЄС та США, — "принципу Болар".

"Це дозволить українським виробникам починати розробку та реєстрацію генериків до закінчення терміну дії патенту на оригінальний препарат і випускати продукт на внутрішній та міжнародні ринки одразу після закінчення строку патентного захисту. Це стимулюватиме розвиток виробництва та експорту", — заявив партнер ЮК "Правовий альянс" Дмитро Алешко.

За даними асоціації "Виробники ліків України", "принцип Болар" впроваджений у законодавство США, Канади, ЄС.

Він дозволяє конкурувати на ринку ліків і своєчасно виходити на ринок препаратів-генериків без порушень прав інтелектуальної власності на оригінальні ліки.

У статті зазначається, що впровадження "принципу Болар" сприятиме своєчасному виходу на ринок доступних препаратів-генериків і збільшенню інвестицій в розробку генеричних препаратів.

При цьому споживачі заощаджуватимуть 20-30% вартості продукту.

"Це змінить конкурентну позицію вітчизняних виробників щодо виробників з країн, де така поправка існує, що збільшить експортний потенціал країни. Пришвидшення виходу вітчизняних генериків збільшить доступ пацієнтів до сучасних інноваційних лікарських засобів", — прокоментував президент асоціації "Виробники ліків України" Петро Багрій.

За його словами, запровадження "принципу Болар" позитивно вплине на розширення номенклатури вітчизняними підприємствами. Така зміна дозволить проводити роботи з дослідження та підготовки до процесу реєстрації продукту, що дозволить виходити з генеричними препаратами одразу після закінчення патенту.

При цьому з'явиться можливість виводити генеричні копії на рік-два раніше.

Як повідомляли Українські Новини, великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) розраховує на перехід до світової практики при реєстрації генериків в Україні.

Більше новин про:

В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня
"ДНР" повністю закриє лінію розмежування з Україною через коронавірус
Новини
Коронавірус у Київській області виявили у родички нардепа Шахова 13:50
В ЄС зареєстровано 37 ліків АТ "Фармак", ще 7 перебувають на реєстрації 13:47
У Києві будуть розвозити медиків, поліцейських і співробітників стратегічних підприємств 13:35
У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32
15 тис. поліцейських контролюють виконання режиму карантину 13:25
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Політичні сили повинні об'єднатися заради подолання кризи, - Новинський 19:19
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
більше новин
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
Приватбанк вирішив перевести обмін валют в онлайн-режим 10:08
Сьогодні 6-а річниця незаконної анексії Криму Росією 08:08
В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка
більше новин
"Укрзалізниця" завтра вивезе українців з Польщі поїздами "Перемишль-Київ"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok