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24 червня 2020, середа, 15:41 7
Економіка 2020-06-24T17:30:02+03:00
Українські Новини
Виробники міндобрив подадуть апеляцію на рішення МКМТ про відмову від введення спецзаходів на імпорт

Виробники міндобрив подадуть апеляцію на рішення МКМТ про відмову від введення спецзаходів на імпорт

Елена Литвин
МКМТ, Імпорт міндобрив, міндобрива, хіміки, квоти на міндобрива
Мінеральні добрива Фото: Пенза-прес
Мінеральні добрива Фото: Пенза-прес

Союз хіміків України заявляє, що українські виробники мінеральних добрив мають намір подати апеляцію на рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (МКМТ), відповідно до якого Україна не вводить спеціальні заходи на імпорт в Україну азотних і фосфорних міндобрив у той час як робітники хімпідприємств попросили у Володимира Зеленського недопущення скорочення робочих місць у галузі.

Про це йдеться в заяві союзу, передають Українські Новини.

"На сьогодні українські виробники готують усю необхідну юридичну базу для подачі апеляції на це рішення МКМТ", - сказано в ньому.

Союз вважає, що цей крок суперечить деклараціям і заявам уряду про необхідність захисту інтересів вітчизняного товаровиробника.

Згідно з повідомленням, Кабінет Міністрів цим рішенням показав, що керується інтересами зарубіжних компаній і великих трейдерів.

Союз зазначив, що для українських аграріїв у середньостроковій перспективі це принесе чимало проблем.

"Спочатку закордонні виробники через демпінг послаблять позиції української хімічної галузі, а потім, залишившись без конкуренції, почнуть диктувати на українському ринку свої умови і ціни. Відмова від захисту і підтримки національного хімпрому - це прямий шлях до підвищення ціни на мінеральні добрива для українського АПК", - прокоментував союз.

Як повідомляли Українські Новини, МКМТ завершила спеціальне розслідування щодо імпорту в Україну азотних і фосфорних мінеральних добрив незалежно від країни походження та експорту, вирішивши не застосовувати спеціальні заходи.

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