Переплутали кишені: у Порошенка переконали Болтона, що багатомільйонні держбюджетні програми – меценатство дружини українського президента

Після спілкування з колишнім Президентом України Петром Порошенком спецпредставник США Джон Болтон перебував у впевненості, що проведеної за бюджетні гроші Державним управлінням справами реконструкцією Маріїнського палацу нібито займалася дружина президента Марина Порошенко.

Про це Болтон написав в своїй скандальній книзі "Кабінет, в якому це відбулося", главу з якої щодо України переклав на українську мову RadioLemberg.

"Після цього ми поїхали в Маріїнський палац, спочатку побудований для Катерини Великої і нещодавно відреставрований дружиною Порошенко, щоб стати місцем проведення великого прийому, влаштованого Порошенко", - описував Болтон події 2019 року.

В Маріїнському палаці дійсно була проведена капітальна реконструкція у 2013-2018 роках, а сумарні витрати Державного бюджету на його реконструкцію за різними оцінками досягли 500-650 млн гривень. Але Марина Порошенко ніколи не займала якихось постів і не виступала офіційним партнером ані Державного управління справами, яке виступало замовником реконструкції, ані державного підприємства "Укржитлосервіс", через яке проходили всі акти та бюджети реконструкції.

У 2017-2019 роках інформовані джерела стверджували, що Петро Порошенко повністю передав Державне управління справами в оперативне управління своїй дружині. Нібито, Марина Порошенко повністю "замкнула" на себе всі бюджетні потоки держуправління, не маючи якогось формального статусу, і особисто в усній формі розпоряджалася його майном. Але в Адміністрації Президента ці твердження відкидались як наклеп і неперевірені чутки.

В цей же час реконструкція Маріїнського палацу стала потрапляти в скандали в соціальних мережах. Як, наприклад, у ситуації з заміною автентичних скульптур левів на вироблені в Китаї статуї антропоморфної форми.

В соцмережах висміяли ці статуї, назвавши їх "бабуїнами". А керівник офіційного колективу проектувальників реставрації Лариса Цяук заявила, що помилка сталася з вини "замовників" і пообіцяла виправити комічну ситуацію. "В своє виправдання можу сказати, що готова була зводити в зоопарк підрядника і замовника, але в Китаї, де робили цих тварин, мабуть у зоопарку вони виглядають так. Проте нам від цього не легше, тому покірно приймаю усі "публічні подяки", з надією, що замовник все ж таки замінить цих мавпо-львів на колишніх", - написала вона.

Болтон Також розповів, що Петро Порошенко просив США втрутитися у вибори в Україні, щоб допомогти йому зберегти президентську посаду, і ввести санкції проти Ігоря Коломойського, який фінансував лідерів перегонів. Але отримав відмову.

"Після зустрічі Порошенко відвів мене в іншу кімнату поговорити тет-а-тет, де він попросив США підтримати його кампанію з переобрання на посаду. Він також попросив мене про деякі інші речі, які я вже згадав тут, і це дозволило мені, не занадто грубо, сказати "ні" на його прохання підтримати на виборах. Порошенко дійсно хотів, щоб Америка ввела санкції проти Ігоря Коломойського, українського олігарха, який підтримував Юлію Тимошенко; вона, принаймні на той момент, була головним конкурентом Порошенка на виборах 2019 року", - написав Болтон в своїй книзі.