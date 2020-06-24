"Фармак" інвестував в екологічні проєкти понад 55 млн гривень за останні 5 років

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) інвестувала в екологічні проєкти понад 55 млн гривень за останні 5 років.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

""Фармак" є екологічно-свідомою компанією. У 2019 році споживання електроенергії зменшилося на 10%; газу на 23% на гривню випущеної продукції проти аналогічного періоду 2018 року. Кількість викидів зменшилася на 22,99%. За останні 5 років на екологічні проєкти було витрачено загалом понад 55 млн грн. У 2020 році більш ніж 100 тисяч євро інвестували в модернізацію Дільниці з очищення промислових стічних вод Департаменту з виробництва АФІ", - сказав операційний директор АТ "Фармак" Павло Павлик.

За його словами, усе це відповідає не лише місії, цілям та політиці компанії, а й цілям Глобального договору ООН у сфері захисту довкілля.

""Фармак" став першою фармацевтичною компанією, що приєдналася до Мережі Глобального договору ООН. А у 2019 році виконавчий директор увійшов до складу наглядової ради Мережі в Україні"", – зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" надасть школам гранти на реалізацію екопроєктів в рамках проєкту "Екошкола".

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.