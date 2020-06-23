ДБР витратить третину мільйона на спортінвентар і 50 спальних мішків

Держбюро розслідувань планує придбати інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі за 50 тис. гривень і 50 спальних мішків за 270 тис. гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Очікувана вартість інвентарю для ігор становить 48 195 гривень.

Тендер оголошено 18 червня.

Очікувана вартість спальних мішків - 268 770 гривень, тобто 5,3 тис. гривень за один мішок.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР під час карантину оголосило тендер із закупівлі 50 пар тактичних рукавичок за 83 тис. гривень.