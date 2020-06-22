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22 червня 2020, понеділок, 22:17 6
Силові структури 2020-06-22T23:24:54+03:00
Українські Новини
Схоже на Княжичі: в Чернівцях були поранені спецпризначенці, які штурмували будинок

Схоже на Княжичі: в Чернівцях були поранені спецпризначенці, які штурмували будинок

Надежда Комендантова
Спецпризначенці, Стрілянина в Чернівцях, Смерть поліціянтів, Спецоперція

У той час, як на Харківщині поліціянти "кришують" "чорних лісорубів", у Чернівецькій області 10 червня двоє співробітників спецпідрозділу Нацполіції, за офіційною версією, були поранені грабіжником у приватному будинку, проте могли отримати поранення самі.

Про це в понеділок, 22 червня, виданню "Країна" повідомив журналіст Костянтин Стогній, надавши також відео з місця інциденту.

Як пояснив Стогній, на запису видно, що щонайменше дві групи спецпідрозділу увірвалися в будинок навпроти один одного і відразу відкрили шквальний вогонь всередині приміщення. При цьому ймовірний бандит з пістолетом відразу тікає в підвал. На відео також видно, що злочинець був не один, а із спільником, який стоїть спиною біля сходів у підвал.

Потім хтось із групи правоохоронців кричить про те, що когось треба "добити". Вже в наступному кадрі у кімнаті, яка розташована навпроти входу, звідки увірвалася перша група спецпідрозділу "КОРД", є поранений поліціянт, якого, очевидно, ніяк не міг поранити злочинець з пістолетом. При цьому в підвалі чути шум, схожий на постріли. Повідомляється, що поранений у ногу, як подає офіційна версія, злочинець помер через два дні в реанімації, що підтвердив журналістам головний лікар лікарні. Правда, поліція все ще не повідомляє.

"У зв'язку з цим виникає кілька логічних запитань. Чому момент штурму і факт загибелі підозрюваного так ретельно "приховали" від очей громадськості? Не "добили" чи підозрюваного самі поліціянти, щоб приховати сліди провальної операції або щоб затриманий не видав своїх спільників і босів? Також незрозуміло, яка доля другого підозрюваного", - ставить питання Стогній.

Видання зазначає, що по організації та виконанню ця "спецоперація" дуже схоже на спецоперацію в Княжичах, де в результаті "дружнього вогню" були вбиті 5 правоохоронців. Розслідування триває дотепер.

Також цікаво, що в офіційних зведеннях з 08 червня до 21 липня - немає ні одного вбитого або такого, що загинув від важких тілесних ушкоджень.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ підозрює у службовій недбалості керівників поліційної спецоперації в Княжичах Київської області, в результаті провалу якої було вбито 5 поліціянтів.

4 грудня 5 поліціянтів загинули в результаті перестрілки один з одним в Княжичах. Зокрема, загинули 2 співробітники поліції охорони, 2 оперативних працівники поліції Києва і 1 боєць спецпідрозділу "КОРД".

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