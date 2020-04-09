На Харківщині поліція кришувала "чорних лісорубів": орієнтовні держзбитки 300 млн гривень, – Фільчаков

Під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 4 співробітникам Валківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та пособництва у порубці лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України) та 11 мешканцям Харківської та інших областей за фактом порубки лісу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Про це повідомила прес-служба прокуратури Харківської області.

За інформацією прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, встановлено, що у період 2018-2020 років мешканець Зміївського району області створив групу осіб чисельністю понад 30 осіб для здійснення незаконної порубки дерев на території Валківського та інших районів області для подальшої реалізації. Так вказаний чоловік спільно з двома мешканцями Сумської та Чернігівської областей побудували злочинну схему з явно вираженою ієрархічною структурою. До злочинної схеми зловмисники залучили, окрім інших осіб, працівників місцевих органів поліції.

Поліціянти систематично за грошову винагороду "кришували" незаконні схеми "чорних лісорубів" - супроводжували автотранспорт, який перевозить незаконно зрубану деревину, надавали службову інформацію про заплановані заходи, направлені на виявлення та попередження вказаних злочинів, та іншим чином вживали заходи щодо усунення перешкод у вчиненні злочинів вищевказаною групою.



Серед підозрюваних 4 поліцейських – оперуповноважений сектору кримінальної поліції, начальник одного з секторів реагування патрульної поліції та 2 поліцейських сектору реагування патрульної поліції. Також серед підозрюваних 11 цивільних осіб – мешканці Харківської, Сумської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.



На даний час згідно висновку експерта та розрахунку спеціаліста у вказаному провадженні встановлено збитків державі на суму 850 тис. гривень.

Загалом унаслідок незаконної порубки дерев збитки можуть становити орієнтовно 300 млн гривень (будуть підтверджені після проведення оглядів ділянок, на яких вирублено дерева, та результатів експертних досліджень).



Прокуратурою області спільно зі слідчими ДБР та оперативними співробітниками Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Нацполіціі України проведено близько 50 обшуків за домашніми адресами фігурантів та службовим приміщенням відділів поліції. Під час обшуків вилучено чорнові записи про розрахунки з правоохоронцями, банківські картки, бензопили, мобільні телефони та інші речові докази.

Після опрацювання здобутих доказів, в тому числі за результатами проведених обшуків, буде вирішено питання про повідомлення про підозру іншим особам. Також перевіряється причетність інших працівників правоохоронних органів до цього злочину.



Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



"Чорним лісорубам" загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. А поліцейським-"кришувальникам" – позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Вказане кримінальне провадження розслідує територіальне управління ДБР у м. Полтава, оперативний супровід – ДВБ НП України.



Досудове розслідування та слідчі дії тривають.



Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.