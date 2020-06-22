Fitch знизив рейтинг життєздатності Укрексімбанку з B - до ССС+

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг життєздатності (VR) Державного експортно-імпортного банку (Київ) з B - до ССС+.

Про це сказано у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

Агентство зазначає, що довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) і рейтинг пріоритетних незабезпечених боргових зобов'язань банку не залежать від цієї рейтингової дії і залишаються на рівні В.

"Зниження рейтингу VR відображає різке ослаблення капіталізації Укрексімбанку в 1-му кварталі 2020, оскільки його коефіцієнт Fitch Core Capital (FCC) знизився до 6% в кінці 1-го кварталу з 13% в кінці 2019 року. Це було обумовлено значними збитками, викликаними значними ринковими ризиками банку та несприятливими ринковими коливаннями", — сказано в повідомленні.

Також вказується, що рентабельність і капіталізація відновилися у квітні і травні, при цьому місцеві рахунки показують, що близько половини збитків за 1-й квартал було відшкодовано.

Тим не менш, Fitch підкреслює, що капітал банку залишається обмеженим на тлі ймовірного погіршення якості активів, і Укрексімбанк, як і раніше, буде значно схильний до ринкового ризику в середньостроковій перспективі.

Як повідомляли Українські Новини, Fitch підтвердив рейтинг B України, але погрішив прогноз.