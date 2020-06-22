підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 червня 2020, понеділок, 14:48 4
Економіка 2020-06-22T15:15:02+03:00
Українські Новини
Fitch знизив рейтинг життєздатності Укрексімбанку з B - до ССС+

Fitch знизив рейтинг життєздатності Укрексімбанку з B - до ССС+

Валерия Драгомирова
Банки, Fitch, Укрексімбанк
Укрексімбанк. Фото: wikipedia.org
Укрексімбанк. Фото: wikipedia.org

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг життєздатності (VR) Державного експортно-імпортного банку (Київ) з B - до ССС+.

Про це сказано у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

Агентство зазначає, що довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) і рейтинг пріоритетних незабезпечених боргових зобов'язань банку не залежать від цієї рейтингової дії і залишаються на рівні В.

"Зниження рейтингу VR відображає різке ослаблення капіталізації Укрексімбанку в 1-му кварталі 2020, оскільки його коефіцієнт Fitch Core Capital (FCC) знизився до 6% в кінці 1-го кварталу з 13% в кінці 2019 року. Це було обумовлено значними збитками, викликаними значними ринковими ризиками банку та несприятливими ринковими коливаннями", — сказано в повідомленні.

Також вказується, що рентабельність і капіталізація відновилися у квітні і травні, при цьому місцеві рахунки показують, що близько половини збитків за 1-й квартал було відшкодовано.

Тим не менш, Fitch підкреслює, що капітал банку залишається обмеженим на тлі ймовірного погіршення якості активів, і Укрексімбанк, як і раніше, буде значно схильний до ринкового ризику в середньостроковій перспективі.

Як повідомляли Українські Новини, Fitch підтвердив рейтинг B України, але погрішив прогноз.

Більше новин про: Банки Fitch Укрексімбанк

Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році
У Києві третій день поспіль падає захворюваність коронавірусом
Новини
Зеленський хоче дозволити випускникам шкіл з Донбасу та Криму вступати до вишів без ЗНО 15:08
Fitch знизив рейтинг життєздатності Укрексімбанку з B - до ССС+ 14:48
"Нафтогаз" знизив ціну для населення на газ майже на 6% на червень 14:26
Туреччина пропонує купувати страхові пакети на випадок коронавірусу в своїх аеропортах 14:25
У регіональних філіях "Суспільного" проти нової концепції регіонального мовлення 14:25
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
Активісти заявили про спроби дискредитації з боку забудовників Зубика і Кучера та "смотрящого" Комарницького 12:34
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в Україні 09:00
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
більше новин
В Одесі відсьогодні посилили карантин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok