Вночі під Києвом вбили заступника начальника поліції Баришівки

Невідомий застрелив в ніч з 4 на 5 травня заступника начальника Баришівського відділення поліції в Київській області.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіціі Київської області, передають Українські Новини.\r\n"У ніч на 5 травня невідомий смертельно поранив заступника начальника Баришівського відділення поліції", - сказано в ньому.\r\nВстановлено, що співробітник поліції в той час перебував поза службою в одному з кафе Баришівки.\r\nКоли чоловік вийшов на терасу, йому вистрілили в шию.\r\nМедикам не вдалося врятувати життя поліцейського.\r\nПроводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення та затриманню осіб, причетних до скоєння цього злочину.\r\nЗа фактом умисного вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає позбавлення від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини,5 липня невідомий застрелив поліцейського в Шевченківському районі Києва.\r\nРаніше Тернополі чоловік вистрілив в співробітницю поліції.