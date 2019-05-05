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05 травня 2019, неділя, 10:38 225
Події 2019-05-05T11:31:44+03:00
Українські Новини
Вночі під Києвом вбили заступника начальника поліції Баришівки

Вночі під Києвом вбили заступника начальника поліції Баришівки

Місце вбивства поліцейського в Баришівці. Фото: facebook.com/kostiantyn.stogniy
Місце вбивства поліцейського в Баришівці. Фото: facebook.com/kostiantyn.stogniy

Невідомий застрелив в ніч з 4 на 5 травня заступника начальника Баришівського відділення поліції в Київській області.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Нацполіціі Київської області, передають Українські Новини.

"У ніч на 5 травня невідомий смертельно поранив заступника начальника Баришівського відділення поліції", - сказано в ньому.

Встановлено, що співробітник поліції в той час перебував поза службою в одному з кафе Баришівки.

Коли чоловік вийшов на терасу, йому вистрілили в шию.

Медикам не вдалося врятувати життя поліцейського.

Проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення та затриманню осіб, причетних до скоєння цього злочину.

За фактом умисного вбивства поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини,5 липня невідомий застрелив поліцейського в Шевченківському районі Києва.

Раніше Тернополі чоловік вистрілив в співробітницю поліції.

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