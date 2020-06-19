Син керівника СРСР Хрущова Сергій помер в США

В Сполучених Штатах Америки, де нині смертність вища, ніж в роки Першої світової війни, помер у віці 84 років син колишнього лідера СРСР Микити Хрущова Сергій Хрущов. Інформацію про смерть підтвердила правнучка Сергія Ніна Хрущова, передає "Радіо Свобода".

Сергій Микитович Хрущов народився 2 липня 1935 року в Москві. В 6 років переніс перелом тазостегнового суглоба, рік провів у гіпсі.

В 1960-ті роки Сергій Хрущов, який закінчив Московський енергетичний інститут (МЕІ), працював в ОКБ Челомея, займаючись розробкою балістичних ракет. Він був відзначений Ленінською премією і званням Героя Соціалістичної праці.

Працював в ОКБ Челомея, де займався розробкою балістичних ракет, ракети-носія "Протон" і пілотованих космічних апаратів. Був героєм Соціалістичної праці і лауреатом Ленінської премії та Премії Ради міністрів СРСР. Викладав в МВТУ ім. Баумана.

Після розвалу СРСР він виїхав до США викладати в престижний Університет Брауна і залишився там, через деякий час отримав американське громадянство. Також Сергій Хрущов написав кілька книг на історичну тематику про Радянський Союз, зокрема і про свого батька.