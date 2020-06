Легендарний Боб Ділан завтра випустить новий альбом вперше за 8 років

Після 8-річної паузи легендарний американський музикант і поет Боб Ділан, автор пісні Knockin' on Heaven's Door, який раніше отримав Нобелівську премію з літератури, випускає новий 39-й студійний альбом ough and Rowdy Ways 19 червня.

Про це артист повідомив у своєму Twitter.

Rough and Rowdy Ways стане першим за вісім років альбомом легенди, що містить виключно нові пісні, після виходу збірки Tempest в 2012 році. Згодом музикант презентував ще три платівки - Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) і Triplicate (2017), проте вони складалися з каверів пісень, раніше записаних класиками американської музики, в тому числі Френком Сінатрою, Гарольдом Арленом і Сайєм Коулманом.

Згідно інформації журналу The Rolling Stone, новий альбом буде складатися з 10 пісень. Три з них музикант вже представляв раніше, серед них композиція Murder Most Foul довжиною 16 хвилин 57 секунд про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді, стала найтривалішою в кар'єрі Ділана. Дві інші вже випущені пісні отримали назву I Contain Multitudes і False Prophet.

Як повідомляли Українські Новини, Боб Ділан став лауреатом Нобелівської премії з літератури в 2016 році за створення нової поетичної мови в рамках великої американської пісенної традиції. Крім того, за підсумками опитування журналом The Rolling Stone, його визнали другим за значимістю музикантом після The Beatles.

