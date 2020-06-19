"Фармак" відзначає важливість врегулювання дистанційної торгівлі ліками з урахуванням міжнародного досвіду

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) відзначає важливість врегулювання дистанційної торгівлі ліками з урахуванням міжнародного досвіду.

Про це на прес-конференції сказала директор зі зв'язків з державними органами компанії "Фармак" Євгенія Піддубна.

За її словами, в ході обговорень в рамках Комітету з питань охорони здоров'я Спілки українських підприємців був вивчений відповідний європейський досвід та напрацьовані пропозиції, які були подані народним депутатам і уряду.

«СУП звернувся з офіційним листом до Прем'єр-міністра, запропонувавши своє бачення регулювання каналу онлайн продажів лікарських засобів. Ми орієнтуємося на світовий і, в першу чергу, європейський досвід – чинні директиви та особливості їх практичної імплементації на національному рівні держав-членів ЄС. Відповідно до європейської моделі, дистанційною торгівлею ліками можуть займатися виключно стаціонарні аптечні заклади, які вже мають ліцензію на здійснення роздрібної торгівлі. Дозвіл на онлайн торгівлю ліками виходить через окрему ліцензію або у вигляді припису до основної ліцензії. Кілька років тому була прийнята окрема директива, яка визначає єдиний логотип для країн ЄС, який повинен розміщуватися на сайтах аптек, які мають право здійснювати онлайн торгівлю і включені у відповідний національний реєстр. Цей логотип відсилає споживачів на такий офіційний реєстр аптек, і вони можуть самостійно впевнитися у «легальності» онлайн продавця», - сказала Піддубна.

Вона підкреслила, що ще до введення урядом норми про можливість здійснення дистанційної торгівлі ліками під час карантину, нелегальний продаж ліків через інтернет процвітав. Якість і оригінальність таких препаратів ставиться під сумнів, а це вкрай негативно впливає на імідж сумлінних виробників і імпортерів ліків.

«Таким чином, варто не боротися з цим неконтрольованим процесом, а очолити і впорядкувати його, зробити підзвітним та прозорим. В результаті переваги отримає споживач, аптека, так як вона забере на себе ту частину продажів, яка зараз реалізується через нелегальні канали, і виробник, який буде впевнений, що новий канал працює правильно», - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" розпочав співпрацю з сервісами замовлення та доставки ліків з аптек.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.