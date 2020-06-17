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17 червня 2020, середа, 22:00 7
Економіка 2020-06-17T23:30:01+03:00
Українські Новини
Український музичний альянс за збільшення грошового збору за приватне копіювання

Український музичний альянс за збільшення грошового збору за приватне копіювання

Елена Новикова
Культура, Український музичний альянс, авторське право, грошовий збір
Гривні
Гривні

Громадська організація "Український музичний альянс" виступає за збільшення грошового збору за приватне копіювання. Про це Українським Новинам повідомив директор організації Павло Калениченко.

"З 2003 року в Україні, як і в переважній більшості інших країн світу, існує збір за приватне копіювання – збір, який компенсує правовласникам втрати від відтворення споживачами в домашніх умовах об'єктів авторського права і суміжних прав. Тарифи, згідно цього збору, в Україні найнижчі в світі. Ми пропонуємо їх підняти хоча б до середнього світового рівня", — повідомив Калениченко.

Калениченко також повідомив, що 23% від збору буде передаватися в Український культурний фонд для підтримки культурних проектів; по 13,8% отримають суб'єкти авторського права (автори музики, сценаріїв фільмів, актори, музиканти, продюсери, рекордингові компанії); 8% буде направлено на компенсацію втрат від організації збору і розподілу відрахувань.

Також Калениченко підкреслив, що при розподілі збору для авторів і виконавців буде враховуватися популярність контенту.

"Як будуть розподілятися ці 13,8%?.. В Україні використовується імператив – більше скачують ті об'єкти авторського та суміжного права, які є більш популярними, менше – такі, які є менш популярними. Відповідно, музична частина відрахувань будуть розподілятися так, як і раніше, відповідно до звітів популярних українських радіостанцій; кінематографічна частина – згідно комплексного підходу, більшу частину в якому становлять дані про продажі квитків", — повідомив Калениченко.

Крім того, Український музичний альянс готовий до переговорів з представниками бізнесу; представники організації згодні шукати компроміси.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2019 року в останній місяць своєї роботи Кабмін Володимира Гройсмана затвердив в якості тимчасових тарифів тарифи на приватне копіювання, діяли з 2003 року (1-5%).

У 2018 році Рада прийняла закон про управління майновими правами, з слів міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, він був необхідний для зняття з України низки "антипіратських санкцій", в тому числі з боку США.

Згідно з цим законом, авторські відрахування повинні сплачуватися і за здійснення приватного копіювання, причому ці відрахування повинні були сплачувати продавці техніки, з допомогою якої можна здійснити копіювання (під це підпадають не тільки аудіокасети, збір на які був ще у 2000-них роках, але і смартфони, флешки, жорсткі диски, ноутбуки, комп'ютери, аудіоапаратура і телевізори з можливістю запису, ксерокопіювальна техніка і навіть папір для неї).

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