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17 червня 2020, середа, 07:16 9 Документ
Суспільство 2020-06-17T09:15:01+03:00
Українські Новини
Інститут нацпам'яті відзвітував про відзначення 100-річчя найрезультативнішого льотчика антигітлерівської коал

Інститут нацпам'яті відзвітував про відзначення 100-річчя найрезультативнішого льотчика антигітлерівської коаліції Івана Кожедуба

Сергій Паламаренко
Інститут нацпам'яті, Іван Кожедуб
Іван Кожедуб. Архівне фото
Іван Кожедуб. Архівне фото

В Українському інституті національної пам'яті повідомили, що все ж згадали про 100-річчя з дня народження легендарного радянського героя-льотчика Івана Кожедуба. Однак урочисті пам'ятні заходи, що присвячені знаменній даті, не проводили, а лише інформаційні.

Про це йдеться у відповіді Інституту нацпам'яті на інформаційний запит Українських Новин.

"До 100-річчя з дня народження радянського льотчика українського походження, аса-винищувача, тричі Героя Радянського Союзу Український інститут національної пам'яті здійснив заходи інформаційного характеру, а саме:

- на офіційному сайті Інституту у рубриці "Історичний календар" розміщено короткий допис про Івана Кожедуба, присвячений його діяльності у період Другої світової війни;
- на Facebook-сторінці Інституту розміщено тематичне інтерв'ю для "Радіо свобода" з істориком В.Павловим "Сто років Івану Кожедубу: як воював найуспішніший льотчик-ас антигітлерівської коаліції";
- на тематичному сайті Інституту "Українська Друга світова" у розділі "Постаті" також вміщена інформація про Івана Кожедуба", - вказано у відповіді.

Також Інститут нацпам'яті поінформував, що "розробляє пропозицію для Офісу Президента України та Міністерства культури та інформаційної політики України з метою вшанування пам'яті 4 видатних українських льотчиків ХХ-ХХІ століття (в тому числі Івана Кожедуба) та привернення уваги громадськості до славних традицій та звитяги українських військово-повітряних сил".

У рубриціВ рубриці "Історичний календар" розміщено коротке повідомлення про Івана Кожедуба. uinp.gov.ua

Інтерв'ю з істориком Ст. ПавловимІнтерв'ю з істориком В.Павловим "Сто років Івану Кожедубу". facebook.com/uinp.gov.ua

розділУ розділі "Постаті" розміщена інформація про Івана Кожедуба. ww2.memory.gov.ua

Для порівняння проаналізуємо кількість статей і матеріалів на офіційному веб-сайті Інституту нацпам'яті, в яких згадуються імена Івана Кожедуба, Степана Бандери та Романа Шухевича: Кожедуб - 9, Бандера - 12, Шухевич - 20.

Нагадаємо, раніше день народження радянського аса, який народився і навчався літати в Україні, відзначався на загальнодержавному рівні за всіх президентів, включаючи Петра Порошенка. І лише за Володимира Зеленського центральна влада взагалі не згадала героя. Відзначила ювілей лише місцева влада Шосткинського району Сумської області, звідки родом Кожедуб.

Джерело : Українські новини
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