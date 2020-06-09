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09 июня 2020, вторник, 13:59 788
Общество 2020-06-09T13:59:29+03:00
Українські Новини
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба

Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба

Ирина Дорофейчук
Президент Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Иван Кожедуб
Иван Кожедуб. Фото ТАСС
Иван Кожедуб. Фото ТАСС

Вчера, 8 июня, в Украине был знаковый юбилей - столетие со дня рождения знаменитого летчика-истиребителя Ивана Кожедуба. Это единственный украинец, который стал трижды Героем Советского Союза и за время Второй мировой войны ни разу не был сбит. Ранее день рождения советского аса, который родился и учился летать в Украине, отмечался при всех президентах на общегосударственном уровне - включая Петра Порошенко. И лишь при Владимире Зеленском центральные власти вообще не вспомнили героя. Отметили юбилей только местные власти Шосткинского района Сумской области, откуда родом Кожедуб.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Ивану Кожедубу вчера исполнилось бы 100 лет, однако украинские центральные власти никак не прокомментировали этого юбилея. Хотя 9 мая Владимир Зеленский упомянул имя Кожедуба в своем поздравлении с Днем Победы. Кожедуба в своих обращениях упоминал и Петр Порошенко. Причем экс-гарант не стеснялся говорить о том, что знаменитый летчик служил в Красной армии. Зеленский же об этом стыдливо умолчал.

В 2015 году праздновалось 95-летие со дня рождения Кожедуба. Вышло постановление Верховной Рады, подписанное спикером Владимиром Гройсманом, в котором предписывалось отметить юбилей на госуровне, а заодно отремонтировать школу и техникум, где учился герой, а заодно и дорогу в село Ображиевка, где он жил.

Похожее постановление принималось Радой и 10 годами ранее - в 2005 году, когда Президентом был Виктор Ющенко. У нынешнего же состава Рады руки до Кожедуба не дошли. 

Знаково, что 2 года назад партия "Европейская солидарность" отдельно поздравляла с днем рождения Кожедуба. Однако в этом году о 100-летнем юбилее в парии тоже не вспомнили.

Предыдущий юбилей Кожедуба - 90-летие - отмечался еще при Президенте Викторе Януковиче. Тот посвятил этому событию персональное обращение. А накануне 9 мая Янукович и Азаров открыли памятник летчику в киевском Парке Славы.

Столетний юбилей - куда более знаковое событие. Но украинские власти по его поводу промолчали. Причем не только Рада и Президент, но и вся вертикаль власти. На веб-сайте Сумской областной государственной администрации (ОГА), где традиционно проводятся памятные мероприятия, ни слова нет о столетии Кожедуба. И только Шосткинская райгосадминистрация заметила это событие, посвятив ему отдельную заметку. 

Из нее следует, что в селе Ображиевка состоялось возложение цветов к памятнику героя. В нем приняли участие зампредседателя Сумской ОГА Сергей Банников, председатель Шосткинской РГА Игорь Волынец и мэр Шостки Николай Нога. Из представителей Киева - только местный уроженец, внефракционный народный депутат Игорь Молоток.

Собрались также ветераны и местные жители. Представители партии "Слуга народа" на мероприятии не присутствовали. Единственный, кто отметил юбилей из "Слуги народа" был нардеп Максим Бужанский, написавший об этом в своем Telegram-канале.

Справка

Иван Никитович Кожедуб - трижды Герой Советского Союза, дослужился от сержанта до маршала авиации. Летчик-ас времен Великой Отечественной войны, наиболее результативный летчик-истребитель союзников по антигитлеровской коалиции (64 победы).

Украинец, родился в селе Ображиевка Глуховского уезда Черниговской губернии (ныне Шосткинского района Сумской области) в семье крестьянина. Всего боевых вылетов - 330, воздушных боев - 120. Ни разу не был сбит во время Великой Отечественной войны, и хотя его подбивали, он всегда сажал свой самолет. По окончании войны продолжил службу в ВВС. Во время войны в Корее командовал 324-й истребительной авиадивизией в составе 64-го истребительного авиакорпуса.

Скончался 8 августа 1991 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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