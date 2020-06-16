"Фармак" відзначає важливість партнерства на різних рівнях в умовах пандемії коронавірусу

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) відзначає, що в умовах пандемії коронавірусу значення партнерства на різних рівнях значно зросло.

Про це в ході свого виступу на саміті лідерів Глобального договору ООН сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

Він виділив кілька типів такої взаємодії: бізнес і держава, бізнес і бізнес, бізнес і організації.

За словами Костюка, у період пандемії у держави не було можливості оперативно відреагувати на зростання попиту на специфічне обладнання і медикаменти, тоді до вирішення державних завдань підключився бізнес.

"Держава також повела себе як партнер. Було спрощено реєстрацію лікарських засобів, необхідних для боротьби із пандемією. Введено нульову ставку акцизного податку на спирт, що використовується для виробництва дезінфекторів. Імпорт медичних препаратів для боротьби із коронавірусом, згідно із законом, проводиться в першу чергу, без мит та податків", - сказав він.

Костюк зазначив, що "Фармак" забезпечує лікарськими засобами український ринок і експортує їх у більш ніж 20 країн.

"Один наш препарат, що допомагає в боротьбі з ускладненнями від COVID-19, ми поставляємо в Швецію, Великобританію та інші країни. Нам дозволили зробити це, тому що наше виробництво сертифіковане по системі європейської якості. Це приклад партнерства в ім'я спільної мети – перемоги над коронавірусом", - зазначив він.

За словами Костюка, в рамках взаємодії "бізнес і бізнес" у компанії з'явилися нові партнерства, в першу чергу, із компаніями, що ведуть бізнес онлайн.

"Ми розпочали співробітництво із сервісом із постачання ліків через Інтернет. Як наслідок, наша продукція стала доступнішою для людей, що змушені залишатися вдома", - сказав він.

Також, за словами Костюка, не можна недооцінювати роль профільних об'єднань у період карантину.

"В Україні влада не часто практикує прямі зустрічі із окремою компанією, тому бізнес спілкується із державними органами через профільні об'єднання. Зокрема, під час пандемії Спілка українських підприємців організувала зустріч Із прем'єр-міністром, в якій ми взяли участь и змоглі донести наші пропозиції щодо забезпечення ліками країни", - сказав він.

За словами Костюка, "Фармак" є членом всеєвропейської організації виробників генеричних ліків - Medicines for Europe, яка сьогодні активно співпрацює з Європейською Комісією щодо стабільності постачання лікарськіх засобів у лікарні та аптеки.

При цьому, за його словами, членство в Medicines for Europe надає компаніі можливість бути в курсі тих проблем, з якими зіштовхнеться українська медицина та, зокрема, фармацевтика, через те, що епідемія в країнах ЄС почалася раніше. Тому «Фармак» став одними з ініціаторів розробки в Україні комплексної програми фармацевтичної безпеки.

"Ми, як члени Глобального договору ООН, розуміємо важливість об’єднання бізнесу для процвітання та миру на землі. На сьогодні цілі Глобального договору ООН особливо гостро стоять на порядку денному. Друзі, кожна галузь важлива і необхідна для подолання пандемії та економічної кризи. Давайте підтримувати одне одного та об’єднуватися для вирішення світових проблем, на порозі яких стоїть людство", - резюмував Костюк.

Саміт лідерів Глобального Договору ООН "Recover better, Recover stronger, Recover together" присвячений 20-річчю найбільшої ініціативи, спрямованої на досягнення Цілей сталого розвитку та підтримку соціально відповідальних компаній у всьому світі.

У ньому беруть участь понад 12 тис. учасників з 193 країн і 21 агенція ООН, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, Федеральний Канцлер Німеччини Ангела Меркель та інші високопосадовці.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.