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16 червня 2020, вівторок, 14:45 373
Суспільство 2020-06-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Підлітки вимагали від "Слуги народу" заборонити звіроферми по всьому світі, - ЗМІ

Підлітки вимагали від "Слуги народу" заборонити звіроферми по всьому світі, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Норка, Акція протесту, пікет, Хутро, Звіроферма, Тваринницво
Пікет. Фото: podrobnosti.ua
Пікет. Фото: podrobnosti.ua

Близько 20 осіб, серед яких більшість не досягли повноліття, вимагали від партії "Слуга народу" заборонити норкові ферми в Україні, Європі та світі. Вони стояли з плакатами та брошурами і скандували гасла про заборону звіроферм. Депутати проходили на засідання фракції і інтерес не виявляли, інформує портал podrobnosti.ua.

"Ми будемо спілкуватися з кожним депутатом", - висловив своє побажання координатор кампанії "Хутро OFF" Павло Вишебаба.

Мітингувальники вимагають прийняти закон 2360 про заборону норкових ферм, проект якого через свою неспроможність отримав негативні висновки у всіх профільних комітетах Верховної Ради. Він суперечить директивам ЄС і чинним нині законами.

"Фактично законопроект 2360 знищує цілу галузь сільського господарства - звірівництво, - впевнений президент Асоціації звіроводів України Володимир Федина. - Мізерна кількість професійних активістів, підживлювана фінансами з заходу, не розуміє наслідків для іміджу і економіки України. Як мінімум 1,5 тис осіб у сільській місцевості втратять роботу. Та ні в законопроекті, ні в пояснювальній записці до нього немає жодного слова про працевлаштування цих людей. Не кажучи вже про компенсації підприємцям, які вклали в обладнання для ферм 100 мільйонів доларів".

Довідка. Станом на сьогодні, члени АЗУ вклали близько 106 млн доларів США інвестицій у розвиток аграрного сектора України, забезпечили роботою близько 1,5 тис працівників, які проживають переважно у сільській місцевості, щорічно забезпечують від 53 до 70 млн доларів США експорту вітчизняної продукції та валютних надходжень в Україну, а також сплачують до бюджетів усіх рівнів, включаючи бюджети сільських рад, понад 70 млн грн податкових платежів. Норкові ферми переробляють близько 50 тисяч тонн відходів птахофабрик і рибозаводів, непризначених для вживання в їжу людиною.

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