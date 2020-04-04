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04 квітня 2020, субота, 12:44 27
Суспільство 2020-04-04T12:45:50+03:00
Українські Новини
Іван Вакарчук помер у віці 73 років

Іван Вакарчук помер у віці 73 років

Валерия Драгомирова
Смерть, Святослав Вакарчук, Іван Вакарчук
Іван Вакарчук. Фото: Facebook/Volodymyr Viatrovych
Іван Вакарчук. Фото: Facebook/Volodymyr Viatrovych

У віці 73 років помер український фізик, політик і громадський діяч Іван Вакарчук. Про це повідомив народний депутат і ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Facebook.

"Велика втрата. Від нас пішов Іван Вакарчук. Велика людина, той хто умів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, змінюючи цю галузь..."фізик твердої справи" - так називали його тоді медіа і тут не було перебільшень. Вічна пам'ять!", - написав він.

Іван Вакарчук був доктором фізико-математичних наук, професором, завідувачем кафедри теоретичної фізики Львівського університету ім. Франка, членом Ради з питань науки і науково-технічної політики при президентові України, членом президії Національної ради Конгресу української інтелігенції.

З 18 грудня 2007 року по 11 березня 2010 був на посаді міністра освіти і науки України. В 2007 році отримав звання Героя України. Іван Вакарчук - батько народного депутата, лідера партії "Голос", фронтмена рок-групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

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