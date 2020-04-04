Іван Вакарчук помер у віці 73 років

У віці 73 років помер український фізик, політик і громадський діяч Іван Вакарчук. Про це повідомив народний депутат і ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Facebook.

"Велика втрата. Від нас пішов Іван Вакарчук. Велика людина, той хто умів змінювати життя на краще. Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти з яким мав честь співпрацювати, змінюючи цю галузь..."фізик твердої справи" - так називали його тоді медіа і тут не було перебільшень. Вічна пам'ять!", - написав він.



Іван Вакарчук був доктором фізико-математичних наук, професором, завідувачем кафедри теоретичної фізики Львівського університету ім. Франка, членом Ради з питань науки і науково-технічної політики при президентові України, членом президії Національної ради Конгресу української інтелігенції.



З 18 грудня 2007 року по 11 березня 2010 був на посаді міністра освіти і науки України. В 2007 році отримав звання Героя України. Іван Вакарчук - батько народного депутата, лідера партії "Голос", фронтмена рок-групи "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.