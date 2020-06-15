Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають четвертий тиждень поспіль

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 29 травня по 12 червня зріс на 3,87%, або на 13,46 пункту до 360,56 пункту, продовживши зростання 4-й тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 347,10 пункту, наприкінці - 360,56 пункту.

Найбільше падіння показали акції компанії Coal Energy (-12%), найбільше зростання продемонстрували акції компанії "Астарта" (+ 16,45%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 29 травня Ціна останньої угоди, злоті, 12 червня Зміна вартості % "Кернел" 41,25 42,20 +2,3 "Астарта" 15,80 18,40 +16,45 Coal Energy 0,25 0,22 -12 "Мілкіленд" 0,49 0,48 -2 "Агротон" 3,89 3,91 +0,5 KSG Agro 1,26 1,22 -3,2 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 77 71 -7,8 IMC 11,8 12,8 +8,5 KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 22 по 29 травня зріс, продовживши зростання 2-й тиждень поспіль, на 0,7%, або на 2,57 пункту до 347,1 пункту,