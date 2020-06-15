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15 червня 2020, понеділок, 11:31 4
Економіка 2020-06-15T12:45:02+03:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають четвертий тиждень поспіль

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають четвертий тиждень поспіль

Григорий Яковенко
Кернел, Coal Energy, KSG Agro, Агротон, Астарта, WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа, акції компаній, Мілкіленд, Sadovaya, Овостар, IMC, KDM Shipping
Біржа котирування Фото: landlord.ua
Біржа котирування Фото: landlord.ua

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 29 травня по 12 червня зріс на 3,87%, або на 13,46 пункту до 360,56 пункту, продовживши зростання 4-й тиждень поспіль.

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 347,10 пункту, наприкінці - 360,56 пункту.

Найбільше падіння показали акції компанії Coal Energy (-12%), найбільше зростання продемонстрували акції компанії "Астарта" (+ 16,45%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 29 травня Ціна останньої угоди, злоті, 12 червня Зміна вартості %
"Кернел" 41,25 42,20 +2,3
"Астарта" 15,80 18,40 +16,45
Coal Energy 0,25 0,22 -12
"Мілкіленд" 0,49 0,48 -2
"Агротон" 3,89 3,91 +0,5
KSG Agro 1,26 1,22 -3,2
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 77 71 -7,8
IMC 11,8 12,8 +8,5
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 22 по 29 травня зріс, продовживши зростання 2-й тиждень поспіль, на 0,7%, або на 2,57 пункту до 347,1 пункту, 

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