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01 червня 2020, понеділок, 11:17 13
Економіка 2020-06-01T13:00:03+03:00
Українські Новини
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають другий тиждень поспіль

Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі зростають другий тиждень поспіль

Анна Рудык
котирування на біржі, WIG-Ukraine, Варшавська фондова біржа
Біржа. Фото: landlord.ua
Біржа. Фото: landlord.ua

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 22 по 29 травня зріс, продовживши зростання 2-й тиждень поспіль, на 0,7%, або на 2,57 пункту до 347,1 пункту, 

Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.

На початку зазначеного періоду індекс становив 344,53 пункту, в кінці - 347,10 пункту.Найбільше падіння показали акції компанії "Мілкіленд" (-10,9%), найбільше зростання продемонстрували акції компаній Coal Energy і KSG Agro (+5%).

Компанія Ціна останньої угоди, злоті, 22 травня Ціна останньої угоди, злоті, 29 травня Зміна вартості, %
"Кернел" 41,15 41,25 +0,2
"Астарта" 15,70 15,80 +0,6
Coal Energy 0,20 0,25 +5
"Мілкіленд" 0,55 0,49 -10,9
"Агротон" 3,79 3,89 +2,6
KSG Agro 1,20 1,26 +5
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 77 77 0
IMC 11,5 11,8 +2,6
KDM Shipping ---- ---- ----

Як повідомляли Українські Новини, національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 15 по 22 травня зріс на 5,3%, або на 17,42 пунктів до 344,53 пункту після 4-тижневого зниження.

Раніше акції українських компаній на Варшавській фондовій знову почали зниження після тижневого зростання.

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