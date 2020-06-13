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13 червня 2020, субота, 09:11 10
Силові структури 2020-06-13T10:30:01+03:00
Українські Новини
Заступник міністра оборони задекларував 50 біткоїнів на 12,7 млн гривень і компанію в Чехії

Заступник міністра оборони задекларував 50 біткоїнів на 12,7 млн гривень і компанію в Чехії

Валерия Драгомирова
Міноборони, декларація, Ігор Халімон
Биткоин. Фото: moneyweek.com
Биткоин. Фото: moneyweek.com

Заступник міністра оборони Ігор Халімон задекларував 133 тис. доларів готівкою та 50 одиниць криптовалюти біткоїн (Bitcoin) на 12,7 млн гривень.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Так, Халімон задекларував 50 біткоїнів, загальна сума яких на сьогодні становить 12 651 421 гривню (за даними майданчики coinmarketcap на 12.06.2020).

Також він задекларував 57 633 гривень на банківському рахунку, 133 тис. доларів готівкою і 150 тис. доларів, позичених іноземцю.

Він задекларував 8 113 гривень заробітної плати в компанії "МХП-БЕЗПЕКА", що надає послуги приватної охорони, засновником якої він є.

Також він задекларував 5 000 гривень доходу від відчуження майна і 155 гривень додаткового блага.

Крім цього, він має 150 млн акцій компанії Inary Inc (США) і 300 акцій компанії Waisell FZE (ОАЕ).

Він також володіє кампанією Insouciance s.r.o. (Чехія) і 50% компанії SKI Holding (Словаччина).

Халімон також задекларував право користування на житловий будинок та земельну ділянку в Тиманівці (Вінницької області), а також право користування квартирою в Києві.

Йому належить господарська будівля (542 кв. м) в Лукашівці (Вінницької області).

Крім цього, згідно з декларацією, Халімон не має свого автомобіля, але має право користування автомобілем Mercedes-benz GLS 500, 2016 року випуску і Toyota Land Cruiser 2017 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін призначив заступником міністра оборони підприємця і радника міністра оборони Халімона.

Раніше міністр оборони Андрій Таран задекларував 0,5 млн гривень доходів за 2019.

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