АРМА оголосила конкурс з пошуку керівника UMH Group

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосила конкурс з пошуку управителя майном, корпоративними правами та акціями медіахолдингу UMH Group.

Про це йдеться в повідомленні АРМА, передають Українські Новини.

"Пошук управителя: корпоративні права, цінні папери, майнові права інтелектуальної власності, нерухоме та рухоме майно Українського Медіа Холдингу" (УМХ)", - сказано в ньому.

Наголошується, що мова йде про корпоративні права 72 юридичних осіб, акціях 7 юросіб, майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг, завірені 283 свідоцтвами, 5 нежитлових приміщеннях і 1 нежилому будинку, 1 земельній ділянці, 2 гаражних боксах, поліграфічному обладнанні в кількості 20 одиниць.

Своєю чергою, до майбутнього управителю АРМА висуває ряд вимог, зокрема учасники конкурсу повинні мати досвід управління чи керівництва суб'єктами господарювання у сферах організації надання рекламних послуг в інтернет-ЗМІ, на радіо та в періодичній пресі, виробництва контенту для інтернет-ЗМІ, для друкованих ЗМІ, радіо та управління діяльністю радіостанцій, інтернет-ресурсами, виготовлення друкованої продукції, управління майновими правами інтелектуальної власності, зокрема на знаки для товарів і послуг у сфері медіа.

Приймання документів триває з 12 червня до 3 липня включно.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні Печерський районний суд Києва передав майно медіахолдингу UMH Group Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

У березні 2019 Генеральна прокуратура завершила заочне розслідування стосовно бізнесмена, власника "Східноєвропейської паливно-енергетичної компанії" (ВЕТЕК) Сергія Курченка.

У грудні 2017 року суд заарештував акції та корпоративні права UMH Group.