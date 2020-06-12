Забезпечення судами обвинувальних вироків не входить у завдання голови Верховного суду, — Кузьмін

Депутат Верховної Ради Ренат Кузьмін (Опозиційна платформа "За життя") критикує заяву голови Верховного суду Валентини Данішевської про те, що забезпечення обвинувальних вироків неможливо поки адвокатура сильніше прокуратури.

Нардеп зазначив, що в задачі голови Верховного суду не входить забезпечення винесення судами обвинувальних вироків.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Національна асоціація адвокатів з цього приводу збирає дуже представницький захід. На ньому ви зможете почути думки відомих юристів, правозахисників, адвокатів, правників і вам все стане зрозуміло. Від себе можу сказати, що в задачі голови Верховного Суду не входить забезпечення винесення судами обвинувальних вироків. У нього зовсім інші функції", - сказав Кузьмін.

Він не став говорити про те, чи буде підійматися у Верховній Раді питання відставки Данішевської після такої заяви, запропонувавши дочекатися рішення Національної асоціації адвокатів України.

Як повідомляли Українські Новини, Данішевська вважає адвокатів перешкодою для отримання звинувачувальних вироків.