підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 18:28 5
Судова влада 2020-06-12T19:00:02+03:00
Українські Новини
Забезпечення судами обвинувальних вироків не входить у завдання голови Верховного суду, — Кузьмін

Забезпечення судами обвинувальних вироків не входить у завдання голови Верховного суду, — Кузьмін

Валерия Драгомирова
Прокуратура, Верховний Суд України, Адвокати
Ренат Кузьмін. Фото прес-служба ОПЗЖ
Ренат Кузьмін. Фото прес-служба ОПЗЖ

Депутат Верховної Ради Ренат Кузьмін (Опозиційна платформа "За життя") критикує заяву голови Верховного суду Валентини Данішевської про те, що забезпечення обвинувальних вироків неможливо поки адвокатура сильніше прокуратури.

Нардеп зазначив, що в задачі голови Верховного суду не входить забезпечення винесення судами обвинувальних вироків.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Національна асоціація адвокатів з цього приводу збирає дуже представницький захід. На ньому ви зможете почути думки відомих юристів, правозахисників, адвокатів, правників і вам все стане зрозуміло. Від себе можу сказати, що в задачі голови Верховного Суду не входить забезпечення винесення судами обвинувальних вироків. У нього зовсім інші функції", - сказав Кузьмін.

Він не став говорити про те, чи буде підійматися у Верховній Раді питання відставки Данішевської після такої заяви, запропонувавши дочекатися рішення Національної асоціації адвокатів України.

Як повідомляли Українські Новини, Данішевська вважає адвокатів перешкодою для отримання звинувачувальних вироків.

Більше новин про: Прокуратура Верховний Суд України Адвокати

Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
З усіх країн ЄС тільки дві не пройшли пік епідемії коронавірусу 18:55
Райони Херсонської області хочуть збільшити з 18 до 3 18:45
Забезпечення судами обвинувальних вироків не входить у завдання голови Верховного суду, — Кузьмін 18:28
Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними 18:18
З 18 районів Сумської області хочуть зробити 5 17:59
більше новин
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
Єрмак ставить свою людину Козлова на заступника голови ДБР, - Лерос 14:15
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok