Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ

У понеділок планується марш на підтримку проекту закону 2360, який передбачає заборону норкових ферм. Марш проводять радикали-зоозахисники, ініціатори кампанії "ХутроOFF", інформує портал politeka.net.

"Ми передамо депутатам інформаційні матеріали, пояснимо проблему і будемо закликати заборонити хутряні ферми за прикладом європейських країн", - кажуть організатори.

Це не перша спроба тиску на народних депутатів і Офіс Президента. Раніше, 5 червня, зоозахисники намагалися привернути увагу народних депутатів до цього законопроекту і провели пікет під Верховною Радою, але безуспішно – на акцію зібралося не більше 100 осіб. Законопроект 2360 не був винесений на розгляд в зал.

Тому вони закликають "фондувати. 10–100 долярів фейсбучку помітно збільшать охоплення івенту і приведуть живих людей під Раду. Закинути копійчину можна тут: hutrooff.org".

У 2019 році чрез закриття данського проекту з вини зоозащиників-радикалів, Україна втратила інвестиційну програму обсягом €180 млн. Львівська область втратила 700 робочих місць, щорічних €50 млн валютних надходжень від експорту, 50 млн грн податків і 500 тис. грн на розвиток кожного з десяти сіл, в яких мав бути реалізований проект.

У "Слузі народу" вважають, що закон про заборону норкових ферм негативно позначиться на інвестиційній привабливості України та значно зменшить потік іноземного капіталу в економіку країни.

Зокрема, уповноважений Президента із земельних питань зазначив, що Україна може збільшити потенціал галузі звірівництва до 10%, адже сьогодні ця частка складає всього 1% у світовому виробництві хутра.