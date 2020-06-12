Знахабнілий забудовник, з яким "ударно борються" у Кличка, відрубав ще смугу київської автомагістралі

Боротьба з самозахопленням смуги автомагістралі уздовж лінії швидкісного трамваю, інформацію про яке радник Віталія Кличка Максим Бахматов назвав "шоком", а на місці події за три дні побували вже ряд комісій з КМДА і Святошинської райадміністрації, дала несподіваний результат. Самозахоплення продовжило розростатися, фактично перекривши рух по магістралі.

Як видно з фото, станом на ранок 12 червня захоплені вже дві з трьох смуг автодороги, а для киян залишена лише одна смуга.

При цьому будь-які сповіщення про те, чи йдеться про подальше розширення будівництва або про усунення колишніх порушень, на місці самозахоплення відсутні.

Як повідомлялося раніше, у понеділок 8 червня виник скандал навколо самовільного виносу прямо на проїжджу частину міської магістралі шматка будівлі торгово-ринкового комплексу "Квітень" на кінцевій зупинці швидкісного трамвая. На обурення користувачів соцмереж тоді відреагував радник Віталія Кличка Максим Бахматов. "Я сам в шоці", - написав він.

Після скандалу в соцмережах із самозахопленням приватним забудовником смуги руху по автомобільній магістралі вздовж швидкісного трамваю, захоплення було легалізоване через установку уздовж захопленої ділянки автомобільних відбійників. Про це написав у своєму Фейсбуці автор скандальної фотографії, блогер Сергій Наумович.

"Сьогодні з'являється фото героїчного "вирішення" проблеми. Нам дали зрозуміти, що це так і залишиться. Бровки і відбійник поставили під кутом, мовляв, так було задумано, підсипали камінчиків, а одна смуга проїжджої частини пішла "на користь знавців", - повідомив він.

Пізніше забудовник пояснив київській владі, що "випадково" забудував частину дороги і кінцеву швидкісного трамвая.

Раніше, в лютому 2020 року депутат Київради Олександр Пабат засумнівався в законності самого будівництва і закликав керівництво міста розібратися в ситуації.

Будівництво торгово-розважального комплексу April City на місці кінцевої зупинки і кільця розвороту швидкісного трамваю веде ТОВ "Київпроект девелопмент". За даними системи YouControl, беніфіціаром ТОВ є кіпрська офшорна компанія "Валдез лімітед". Власником якої, за даними ЗМІ, є ряд осіб із найближчого оточення екс-мера Києва Леоніда Черновецького.