Через 34 роки в Швеції завершили розслідування вбивства прем'єр-міністра Улофа Пальме

34 роки тому у Швеції, в один із зимових вечорів застрелили прем'єр-міністра країни Улофа Пальме. Розслідування тривало 34 роки, і стало однією з найбільших і найдорожчих кримінальних справ Європи. Днями в прокуратурі оголосили остаточні результати розслідування та назвали ім'я вбивці прем'єра. Про це повідомляє Expressen.

Що сталося

28 лютого 1986 року прем'єр-міністр Пальме разом з дружиною Лісбет поверталися близько опівночі з кінотеатру. Посеред вулиці сталося кілька пострілів, внаслідок чого політика вбили, а його дружину легко поранили.

Після цього розслідування вбивства політика стало одним з найбільших кримінальних розслідувань у Європі, а також одним з найбільш масштабних і найдорожчих. Для шведів тривала відсутність зрушень у розслідуванні стало національною травмою.

Розслідування справи

Розслідування стало для шведів справою честі. Крім безпосередніх очевидців, були опитані ще майже тисяча людей. Для роботи над цією справою був навіть створена спеціальна слідча група "Комісія Пальме", в яку увійшли вищі поліцейські чини. А за допомогу в розкритті злочину обіцяли нагороду - 50 млн шведських крон. Але всі ці дії не принесли результатів.

За кілька десятиліть слідчі органи вивчили величезну кількість матеріалів і доказів, вийшли на низку підозрюваних, а також на такі організації, як Курдська робоча партія і південноафриканська розвідка.

Про першого підозрюваного стало відомо лише два роки тому – в 1988. Тоді був затриманий, наркозалежний чоловік з кримінальним минулим. Дружина вбитого прем'єр-міністра упізнала його, як вбивцю чоловіка. Чоловіка засудили за вбивство, проте пізніше виправдали апеляційною інстанцією за відсутністю незаперечних доказів вини. Але в 2004 році, перед смертю, він заявив, що дійсно вбив прем'єр-міністра.

Через 34 роки прокурор назвав нове ім'я вбивці. Таким визнали Стіга Енгстрьома. Чоловік працював в страховій компанії Skandia біля місця злочину. Багато років тому його допитували у якості свідка, а як підозрюваного почали розглядати лише кілька років тому.

Оскільки у 2000 році чоловік покінчив життя самогубством, тепер йому не можуть пред'явити обвинувачення. Згідно з версією слідства, Енгстрьом міг вбити прем'єр-міністра через ліві поглядів політика.

Коли його розглядали, як свідка, то чоловік стверджував, що після поранення намагався реанімувати прем'єра, але безуспішно. Поліція з'ясувала, що Енгстрьом проходив навчання з стрільби зі зброї до інциденту.

"Оскільки Стіг Енгстрьом помер, я не можу пред'явити звинувачення і не буду проводити допити. Тому я прийняв рішення закрити розслідування", – заявив напередодні прокурор.

Розслідування справи про вбивство прем'єр-міністра було відновлено в 2016 році. Справу доручили головному прокурору Стокгольма, як автору розслідувань багатьох гучних справ. Зокрема, він займався розслідуванням вбивства міністра закордонних справ Анни Лід, яку в 2003 році зарізали в універмазі.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, в Америці триває розслідування справи про вбивство афроамериканця Джорджа Флойда.